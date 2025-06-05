Искусственный интеллект против врача: кто лучше лечит и устанавливает диагнозы
- Исследование из Университета штата Мейн показало, что ИИ эффективен в точных знаниях, но менее надежен в анализе причин заболеваний.
- Искусственный интеллект не может заменить врачей из-за отсутствия эмоциональной поддержки и эмпатии, необходимых для пациентов.
- ИИ может облегчить работу врачей, особенно в условиях нехватки кадров, однако требует строгого контроля и прозрачности.
- Технологический прогресс не заменит врачей благодаря их способности к сопереживанию и индивидуальному подходу.
Искусственный интеллект все активнее проникает в медицину и дает новые возможности для диагностики и лечения. Однако может ли ИИ стать полноценной альтернативой врачу? Новое исследование дает ответ на этот вопрос.
Ученые из Университета штата Мейн опубликовали в журнале Health Organization and Management исследование, посвященное сравнению работы искусственного интеллекта и медиков в диагностике и лечении сложных случаев, пишет 24 Канал.
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Новое исследование ИИ в медицине
Авторы проанализировали данные более 7 тысяч анонимных пациентов из США и Австралии, чтобы выяснить, кто эффективнее помогает людям – человек или машина.
Результаты исследования показали, что искусственный интеллект прекрасно справляется с задачами, требующими точных знаний и процедурных решений. Однако когда дело доходит до выяснения причин заболевания или нюансов подхода к лечению, алгоритмы оказываются менее надежными.
ИИ не может заменить врачей
Более того, при повторных тестах ИИ часто дает разные ответы на одни и те же вопросы, что вызывает дополнительные вопросы относительно его стабильности.
Цель нашей работы заключается не в замене врачей. Искусственный интеллект может стать мощным инструментом для анализа больших объемов данных и оперативной поддержки специалистов, но не способен заменить человеческий подход,
– отметил профессор Мэтт Грэхем, один из авторов исследования.
Особое внимание исследователи уделили эмоциональному аспекту. В сложных диагнозах или вопросах психического здоровья искусственный интеллект не может проявить сочувствие или эмпатию – а именно в этом часто нуждается пациент. Без эмоциональной поддержки, считают эксперты, невозможно построить доверительные отношения между врачом и пациентом.
Несмотря на технологический прогресс, врачи останутся незаменимыми благодаря способности к сопереживанию и индивидуальному подходу. В то же время ИИ может существенно облегчить работу медицинских специалистов, особенно в условиях нехватки кадров – например, в сельской местности.
Главное, отмечают исследователи, – обеспечить строгий контроль, прозрачные алгоритмы и широкое представительство данных, чтобы не допустить усиления неравенства в здравоохранении.
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