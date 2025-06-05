Ученые из Университета штата Мейн опубликовали в журнале Health Organization and Management исследование, посвященное сравнению работы искусственного интеллекта и медиков в диагностике и лечении сложных случаев, пишет 24 Канал.

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Новое исследование ИИ в медицине

Авторы проанализировали данные более 7 тысяч анонимных пациентов из США и Австралии, чтобы выяснить, кто эффективнее помогает людям – человек или машина.

Результаты исследования показали, что искусственный интеллект прекрасно справляется с задачами, требующими точных знаний и процедурных решений. Однако когда дело доходит до выяснения причин заболевания или нюансов подхода к лечению, алгоритмы оказываются менее надежными.

ИИ не может заменить врачей

Более того, при повторных тестах ИИ часто дает разные ответы на одни и те же вопросы, что вызывает дополнительные вопросы относительно его стабильности.

Цель нашей работы заключается не в замене врачей. Искусственный интеллект может стать мощным инструментом для анализа больших объемов данных и оперативной поддержки специалистов, но не способен заменить человеческий подход,

– отметил профессор Мэтт Грэхем, один из авторов исследования.

Особое внимание исследователи уделили эмоциональному аспекту. В сложных диагнозах или вопросах психического здоровья искусственный интеллект не может проявить сочувствие или эмпатию – а именно в этом часто нуждается пациент. Без эмоциональной поддержки, считают эксперты, невозможно построить доверительные отношения между врачом и пациентом.

Несмотря на технологический прогресс, врачи останутся незаменимыми благодаря способности к сопереживанию и индивидуальному подходу. В то же время ИИ может существенно облегчить работу медицинских специалистов, особенно в условиях нехватки кадров – например, в сельской местности.

Главное, отмечают исследователи, – обеспечить строгий контроль, прозрачные алгоритмы и широкое представительство данных, чтобы не допустить усиления неравенства в здравоохранении.