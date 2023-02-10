Может ли искусственный интеллект заменить врачей

В интернете бурно обсуждают новый чат-бот ChatGPT. Он смог успешно сдать самый сложный экзамен USMLE, позволяющий работать врачом в США. Это пугает и поражает одновременно.

Кажется, что искусственный интеллект вскоре заменит работу врача. Ведь чат-бот скорее ищет новые клинические рекомендации и дозировку лекарства. Сразу можем успокоить медиков: это не так, и в ближайшее время ситуация не изменится.

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Что умеет искусственный интеллект, чего не может врач

Искусственный интеллект быстро и умело работает с данными. Не все врачи умеют это делать. Переводить научные статьи, анализировать методы, которые использовали в исследованиях, искать ошибки и делать правильные выводы трудно – чаще всего этому не учат в университетах.

Машина не подвержена когнитивным искажениям.. Она более рациональна и делает выводы не на основе опыта, а исходя из достоверных данных. Если врач на приеме говорит "Я так уже 30 лет лечу" вместо объяснения своих назначений – это плохой признак. У искусственного интеллекта полно доказательств, почему лечение работает и все данные достоверны.

У искусственного интеллекта лучше развита наглядность. Считается, что ИИ особенно хорош в работе с изображениями. Он умеет расшифровывать рентгеновские снимки и находить там признаки перемен лучше человека. Правда, иногда он видит проблему там, где ее нет, такая работа может привести к гипердиагностике.

Что умеет врач, чего не может искусственный интеллект

Врач понимает культурный контекст, в котором живут он и его пациент Когда пациент приходит и говорит о том, что с детства лечит загадочное ВСД, доказательный врач сразу поймет, о чем идет речь. Он знает, что этот диагноз не настоящий и пора найти реальную причину недуга.

Врач умеет быть гибким и способен предложить разные варианты лечения. Врачи в целом стремятся к пациентоориентированному подходу. Он работает так: врач подбирает лечение исходя из того, что эффективно – и что подойдет конкретному пациенту. Пациент может отказаться от лучшего и выбрать вариант лечения средней эффективности – и это его право.

Врач способен поддержать и выслушать. Иногда этого достаточно. Ведь не зря существует психотерапия – лечение с помощью слов.

Искусственный интеллект не может различать тонкие эмоции. Или подмечать амбивалентность – несоответствие эмоций к поведению. Он может когда-нибудь и будет способен подобрать нужные слова для поддержки, если его научат подбирать их правильно. Но не скажет их, как человек.

Какова вероятность, что ИИ заменит врачей

Цели заменить человека машиной ни у кого нет. Искусственный интеллект – инструмент, который облегчит работу всем людям независимо от профессий. А еще даст больше времени – самого ценного ресурса – на то, чтобы общаться с пациентами, проводить исследования и учиться, вместо того, чтобы возиться с бумажками или искать, в какой аптеке нужно пациенту лекарство.

Ответ ИИ

Осо, что ChatGPT отвечает на вопрос: "Может ли искусственный интеллект заменить врача?"



Нет, искусственный интеллект не может заменить врача. Хотя он и умеет помогать в установлении диагноза и лечении, но ему не хватает сопереживания, интуиции, которые важны во врачебной практике. Врач, в отличие от машины, способен оценить психологическое состояние пациента, социальные стороны его жизни и подбирает лечение так, чтобы оно помогло конкретному человеку. ШИ – ценный помощник для врачей, но заменить опыт и силу человеческого прикосновения он не может.