О более трех тысячах новых инфицированных коронавирусом сообщили в Иране. Это самое большое количество новых случаев за прошедшие два месяца. Однако страна не может позволить себе жесткий карантин из-за плохого влияние международных санкций на экономику.

3 июня Иран отчитался о 3134 новых случая COVID-19 за сутки, пишет Bloomberg . На прошлой неделе ежедневно фиксировали вдвое меньшие показатели , и вообще уже два месяца таких цифр в стране не было.

Читайте, например, о ситуации на 1 мая В Иране уже третий месяц на COVID-19 ежедневно болеют более 1000 человек

Населения Ирана – более 80 миллионов человек и всех их надо защищать от пандемии, однако страна не может ввести решительные ограничительные меры . Все потому, что международные санкции очень плохо влияют на местную экономику.

Впервые с 1960 года Иран попросил денег у МВФ , а правительство активно занимает на внутреннем рынке и продало значительную часть государственной собственности.

Несмотря на это, семь недель назад, в начале апреля , Иран даже смягчил ранее введение карантинные ограничения . Тогда больных, по официальным данным, было примерно 70 тысяч. Теперь же их – свыше 160 тысяч (11 место в мире по количеству инфицированных).