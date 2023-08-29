Нужно ли удалять волосы в интимной зоне

Удалять волосы или нет – решать только вам. Если же хочется что-то сделать с волосами, мы расскажем о его функции и причинах, почему их удаляют.

Если на теле есть волосы, люди придумают, что с ними делать. Волосы в интимной зоне не исключение – его отращивают, стригут, бреют, частично удаляют и придают разной форме.

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Для чего нужны лобковые волосы

Наличие волос в интимной зоне – не дефект, который нужно стесняться. У лобковых волос есть своя функция:

своевременно согревать и охлаждать гениталии;

защищать гениталии от пота, пыли и потенциальных патогенов;

снижать трение во время секса и физических нагрузок и тем самым оберегать нежную кожу в интимной зоне.

Почему удаляют волосы в интимной зоне

Главный плюс удаления волос в интимной зоне – это субъективное повышение уверенности в своей привлекательности и готовности к сексу. Если процесс и результат удаления волос улучшают ваше настроение и помогают чувствовать себя более сексуальными – почему бы и не сделать это.

Гигиена. Многие люди удаляют волосы, чтобы бороться с запахом. Однако, даже если бриться, тело все равно продолжает выделять пот – и он, взаимодействуя с бактериями, живущими на коже, пахнет. Потому легче принимать душ.

Эстетика. Некоторые люди удаляют волосы в интимной зоне по эстетическим соображениям: кому нравится наличие лобковых волос, кто считает, что лучше, когда волос на лобке нет, а кого возбуждает процесс создания интимных причесок.

Секс. Некоторые люди беспокоятся, что волосы помешают заниматься сексом. Но это совсем не так. Для проникающего секса волосы вообще препятствием не станут, ведь, кроме лобка, они растут на половых губах у женщин и мошонке у мужчин, – снаружи и вокруг гениталий, а не на них самих.