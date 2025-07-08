Интеллект и мораль: являются ли умные люди более принципиальными

Существует распространенное мнение: чем выше интеллект человека, тем крепче его моральные устои. Однако британские ученые решили подвергнуть этот стереотип - и пришли к неожиданным выводам.

Ученые из Эдинбургского университета решили выяснить, насколько уровень интеллекта влияет на склонность человека придерживаться моральных норм. Свои выводы они опубликовали в авторитетном журнале Intelligence, пишет 24 Канал.

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Теория моральных устоев и ее связь с интеллектом

В исследовании специалисты опирались на Теорию моральных принципов, согласно которой моральные оценки основываются на шести базовых принципах. Из них два связаны с защитой личности (забота и справедливость), а четыре с поддержанием общественного порядка и иерархии (пропорциональность, лояльность, уважение к авторитету и чистота – понимание личных границ и телесной неприкосновенности).

Как выяснили авторы, люди с разными взглядами по-разному расставляют приоритеты среди этих принципов. Либералы чаще ставят на первое место защиту личности, а консерваторы – принципы сплоченности и порядка.

Интеллект и моральные ценности

Чтобы разобраться, насколько интеллект связан с соблюдением тех или иных моральных ценностей, британские ученые провели два масштабных опроса.

В первом эксперименте 802 взрослых жителя Великобритании прошли опросник по моральным принципам, а часть из них затем сдали тесты на абстрактное мышление, анализ числовых закономерностей и вербальные способности. Во втором исследовании 857 человек за один сеанс оценили и свои моральные принципы, и уровень когнитивных навыков.

Результаты оказались парадоксальными: чем выше интеллектуальные показатели, тем слабее поддержка всех шести моральных принципов. Особенно этот эффект был выражен у людей с хорошим вербальным мышлением: они меньше других склонны считать "чистоту" (уважение к личным границам и телесной целостности) важной ценностью.

Почему умные люди менее принципиальны

По мнению специалистов, высокоинтеллектуальные люди чаще подвергают моральные нормы сомнению, анализу и пересмотру. Там, где большинство опирается на интуитивные, эмоциональные оценки, умные предпочитают рациональный подход и критическое мышление. Возможно, умение отстраненно размышлять помогает им не слепо следовать устоявшимся правилам, а искать свой собственный путь.