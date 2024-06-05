В Украине появился новый инновационный препарат для профилактики ВИЧ

Инновационный препарат для предотвращения ВИЧ, который применяется внутримышечно уже доступен в Украине. Эта терапия на основе препарата каботегравир длительного действия (CAB-LA) предназначена для лиц с высоким риском ВИЧ-инфекции.

Препарат предоставили украинцам в рамках международного партнерства по программе PEPFAR (Чрезвычайная инициатива Президента США по оказанию помощи в глобальной борьбе с ВИЧ/СПИДом в мире).

Также на тему ВИЧ можно удалить из ДНК человека: какие надежды дает метод Crispr

Каротегравир в Украине

В контексте пилотного проекта, каботегравир длительного действия будет доступен для пациентов из группы риска в двух медицинских учреждениях в Киеве и Львове. Сейчас проходит процедура регистрации препарата.

Доконтактная профилактика является одним из доказательных методов контроля за ВИЧ-инфекцией в мире. За последние три года количество людей, которые получают доконтактную профилактику в Украине выросло втрое. Украина была выбрана одной из пяти стран, приоритетных для расширения доступа к инъекционной форме доконтактной профилактики – каботегравира длительного действия,

– отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения включила этот препарат в рекомендации по доконтактной профилактике, а до этого, 20 декабря 2021 года, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило его.

Преимущества доконтактной профилактики

Доконтактная профилактика (ДКП) и антиретровирусная терапия (АРТ) являются одними из ключевых средств контроля над риском передачи вируса и снижения заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ-инфекцией, среди людей, живущих с ВИЧ.

Появление препарата длительного действия (CAB-LA) в Украине позволит расширить доступ и охват услугами по ДКП для лиц с высоким риском инфицирования ВИЧ, а также профилактики ВИЧ-инфекции. Предоставление препарата CAB-LA вместе с таблетированными формами ДКП (TDF/FTC) повышает доступность ДКП и предоставляет возможность выбора между регулярным пероральным приемом медикаментов и инъекционным вариантом длительного действия.

Национальная программа по ДКП позволяет бесплатно обеспечить антиретровирусными препаратами людей, которые имеют высокий риск инфицирования ВИЧ. В 2023 году программа ДКП охватила 13 147 человек (на 4 072 больше по сравнению с 2022 годом).