С 1 сентября в странах Еврсоюза вступили в силу новые правила безопасности косметики. В частности, под запрет попало вещество триметилбензоил дифенилфосфин оксид (TPO), которое является ингредиентом в гелевых лаках для ногтей. Именно благодаря ему покрытие быстро затвердевает под лампой и долго сохраняет цвет.

Почему запретили вещество?

Причиной стали результаты исследований, которые свидетельствуют, что TPO может негативно влиять на репродуктивную систему и потенциально приводить к бесплодию. Учитывая эти риски, ЕС принял решение изъять такие продукты из обращения и обязать производителей изменить формулы, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Теперь салоны маникюра должны утилизировать остатки лаков с TPO, а бренды – искать безопасные альтернативы. Это, вероятно, повлияет и на украинский рынок, ведь значительная часть продукции импортируется из ЕС.

В то же время в США применение этого вещества пока не урегулировано. Однако эксперты предполагают, что европейские ограничения могут стать толчком для изменений и на американском рынке: компаниям будет проще выпускать одинаковую продукцию для разных стран, чем поддерживать "двойные стандарты".

Действительно ли гель-лаки опасны?

Представительница британской ассоциации CPTA Франческа Раполла отметила, что производители не смогли доказать безопасность TPO, а также признала отсутствие полноценных заменителей этого вещества.

В то же время некоторые эксперты, в частности консультант из Калифорнии Даг Шун, критикуют решение ЕС, считая, что оно принято без достаточной научной оценки рисков.

