Купянская районная больница на Харьковщине переполнена, поэтому больных размещают в коридорах. Одна лампа – единственное освещение на весь коридор. Поэтому медсестрам, чтобы поставить капельницу, приходится подсвечивать фонариком.

Об условиях в инфекционной больнице на своей странице в фейсбуке рассказала жительница города Яна Колпакова.

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Женщина призвала районные власти открывать дополнительные отделения в местных больницах. В частности, на Ковшаровке и Узловой.

Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном,

– написала женщина.



Купянская районная больница / Фото Яна Колпакова

Пользователи соцсети в комментариях возмутились увиденным. Некоторые люди сообщали, что также лечились в этой больнице. По их словам, проблемы там не только с условиями, но и с элементарной дезинфекцией. Зато даже пробирки, вату и спирт пациентам приходилось покупать самостоятельно. Есть и проблемы с транспортировкой больных. Сам медицинский персонал истощен, "без сна и отдыха".