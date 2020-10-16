В инфекционной больнице под Харьковом больные COVID-19 лежат в коридорах без света: фото
Купянская районная больница на Харьковщине переполнена, поэтому больных размещают в коридорах. Одна лампа – единственное освещение на весь коридор. Поэтому медсестрам, чтобы поставить капельницу, приходится подсвечивать фонариком.
Об условиях в инфекционной больнице на своей странице в фейсбуке рассказала жительница города Яна Колпакова.
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Женщина призвала районные власти открывать дополнительные отделения в местных больницах. В частности, на Ковшаровке и Узловой.
Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном,
– написала женщина.
Купянская районная больница / Фото Яна Колпакова
Пользователи соцсети в комментариях возмутились увиденным. Некоторые люди сообщали, что также лечились в этой больнице. По их словам, проблемы там не только с условиями, но и с элементарной дезинфекцией. Зато даже пробирки, вату и спирт пациентам приходилось покупать самостоятельно. Есть и проблемы с транспортировкой больных. Сам медицинский персонал истощен, "без сна и отдыха".