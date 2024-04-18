ИИ научили определять происхождение раковых метастазов и результаты феноменальные

Ученые научили искусственный интеллект идентифицировать источник онкологии. ИИ может устанавливать происхождение раковых клеток в организме более эффективно, чем врачи.

Новый алгоритм анализа изображений раковых клеток и прогнозирования их происхождения розроибили исследователи из Медицинского университета Тяньцзина (КНР). Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

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Почему это важное открытие

Чтобы эффективно планировали лечение метастатической онкологии врачи должны понимать происхождение вредных клеток. Один из доступных для этого методов заключается в определении сходства клеток метастазов из отложенных жидкостей (в легких или брюшной полости) с раковыми клетками определенного типа.

Например, при миграции в легкие клетки рака молочной железы сохраняют свой вид – это помогает понять природу метастазов.

Как поможет ИИ

, в 5% случаев онкозаболеваний медикам не удается определить источник, что значительно усложняет лечение пациентов, особенно на последних стадиях рака.

Ученые создали модель искусственного интеллекта, которую обучали на около 30 тысячах изображений клеток из жидкостей организмов 21 тысячи человек. Далее точность алгоритма проверили на 27 тысячах изображений.

"Вероятность того, что среди трех наиболее вероятных источников метастазов ИИ укажет на его происхождение, составляет 99%", – похвастались результатами исследователи.

Больше деталей об алгоритме

Первое предположение алгоритма выдало правильные диагнозы в 83% случаев. Прогнозы ИИ ограничиваются 12 распространенными источниками рака: в частности алгоритм применяют при онкологии легких, яичников, груди и желудка.

Некоторые другие формы заболевания, в частности рак предстательной железы и почек, невозможно идентифицировать, ведь они обычно не распространяются на жидкости в брюшной полости и легких.

Результаты действительно феноменальные

! Во время тестирования почти 500 изображений результаты анализа модели ИИ были точнее, чем специалиста-человека.

Также ученые ретроспективно оценили подгруппу участников исследования через четыре года после того, как они прошли курс лечения рака.

Пациенты, которые получали лечение от типа рака, который устанавливал ИИ, выживали с большей вероятностью, а продолжительность их жизни была длиннее, чем больных, лечение которых не основывалось на оценках ИИ,

– говорится в выводах исследователей.

Ученые предостерегли от поспешных выводов и широкого применения ИИ для диагностики рака. При этом ученые считают, что дополнительный анализ клеток с помощью алгоритма может способствовать уменьшению количества дополнительных тестов, необходимых для определения происхождения метастазов.