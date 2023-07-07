Какие состояния будут лечить медицинским каннабисом: объяснение главного санитарного врача

Министерство здравоохранения поддерживает легализацию каннабиса. Поскольку он обладает доказательной эффективностью для лечения многих состояний.

Минздрав поддерживает легализацию медицинского каннабиса

Об этом рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в эфире телемарафона. 24 Канал. По его словам, наркотики уже используются в секторе здравоохранения для лечения хронической боли, паллиативного лечения.

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И есть соответствующие регуляторные и органы и регуляторные процессы по обращению таких наркотических средств. Законопроект, который сейчас рассматривается, это законопроект, позволяющий использовать препараты, полученные из медицинского каннабиса в медицинских целях.

Что будут лечить медицинским каннабисом

Большое количество стран уже провело соответствующие законодательные изменения, то есть они признали каннабис, и они используют его для медицинских целей. Но это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей. Это означает, что из-за определенных регуляций будет разрешено использовать препараты медицинской конопли именно при лечении пациентов,

– рассказал Игорь Кузин.

По его словам, лечение будет фокусироваться вокруг трех основных групп: хроническая боль, неврологические расстройства и психические расстройства там где доказательная база по использованию именно медицинской конопли.

К этой группе препаратов будут применяться такие же средства защиты и контроля, как, например, используемые к морфину или опию или другим наркотическим анальгетикам.

Применение будет происходить строго по национальным протоколам. И, соответственно, сейчас проводится работа по адаптации таких протоколов. У мира уже есть определенные рекомендации, стандарты по дозировке и особенностям применения. Поэтому, безусловно, должны быть разработаны и адаптированы клинические протоколы и указания, в каких случаях, в каких условиях, в какой дозировке будут применяться такие препараты.