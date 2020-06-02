После того, как Минздрав ввело лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа – ИФА, в Украине его прошли около 11 тысяч человек. Отметим, что благодаря массовому тестированию на антитела к коронавирусу, статистика заболеваемости COVID-19 будет точнее.

Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения на странице в Фейсбуке.

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"В Украине продолжаются тестирования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к COVID-19", – отметили в Минздраве.

За прошедшие сутки проведено 1 393 ИФА-тестирования, всего – 10 944.

При проведении ИФА тестирования мы выявляем наличие антител у человека, который проходит тест. То есть, оно может показывать, переболел ли человек на COVID-19, или нет,

– пояснил глава Минздрава Максим Степанов.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко ранее отмечал, что анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР, а украинские лаборатории смогут производить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки.

Какая разница анализа ПЦР от ИФА

Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме, а ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел или встречался с действием инфекции человек вообще.