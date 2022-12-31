Когда стресс может положительно влиять на людей

Долгое время ученые считали, что при стрессовых ситуациях у людей возникает реакция самозащиты. Затем психологи выяснили, что стресс тоже может активировать реакцию защиты.

Стресс – это любой тип изменений, вызывающий физическое, эмоциональное или психологическое напряжение. Стрессом можно выделить реакцию организма на все, что требует внимания или действий. Каждый человек в какой-то степени испытывает стресс, но реакция на него имеет большое значение для самочувствия.

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Ранее считалось, что реакций на стресс всего три: борьба, бегство и ступор. Однако потом выяснилось, что их больше, ведь каждый человек по-своему реагирует на стрессовые ситуации.

Стресс придает силы

Реакция на стресс "бей или беги" запускается при активации симпатической нервной системы. Она заставляет организм мобилизовать все имеющиеся энергетические ресурсы, чтобы сделать человека более внимательным и готовым к действию. Такая реакция иногда может вызвать невероятные возможности человека.

Физиологические изменения оказываются более сильными, когда речь идет о выживании в прямом смысле этого слова. Если жизни ничего не угрожает, мозг и тело переключаются на реакцию стремления к цели. Она придает силы и помогает действовать в сложных условиях. Это состояние отличается от "бей или беги" тем, что человек испытывает сосредоточенность, а не страх.

Люди, полностью увлекающиеся своим делом, испытывают именно такую реакцию на стресс. Она открывает для них доступ к умственным и физическим ресурсам, повышающим уверенность, концентрацию и качество деятельности.

Стресс заставляет заботиться о других

Стрессовая ситуация может не только давать человеку энергию, но и заставлять устанавливать связи с другими людьми. Гормон окситоцин управляет этой стороной стресса, поскольку его основная функция – создавать и укреплять социальные связи.

При повышении уровня окситоцина хочется доверять и помогать неравнодушным людям. Гормон делает мозг восприимчивым к социальным контактам и усиливает теплое чувство, которое появляется во время заботы о ком-то. Окситоцин – это также гормон смелости. Он угнетает реакцию страха в мозгу и делает человека отважным.

В стрессовой ситуации окситоцин заставляет искать у близких людей поддержку или делает человека более отзывчивым. Реакция дружбы и заботы помогает защищать неравнодушных людей.

Реакция дружбы и заботы активирует в мозгу три системы:

Система социальной заботы. Человек испытывает большее эмпатии и сильное желание быть рядом с людьми. Центры ужаса угнетаются, возникает смелость.

Система вознаграждения. Человек повышается мотивация сделать что-нибудь важное.

Система настройки. У человека обостряются самоконтроль, интуиция и восприятие.

Если вдруг захотелось срочно поговорить с любимым человеком или другом, то эта стрессовая реакция мотивирует искать поддержку. Если при плохой ситуации возникают мысли о детях, родственниках или домашних животных — это реакция дружбы и заботы побуждает защищать своих близких.