Сильнее голод, но не жажда: развенчали популярный миф о потреблении соли

Вы точно слышали, что потребление соли приводит к большему мочеиспусканию, поэтому у человека возникает ощущение жажды. Однако, действительно ли эта гипотеза подтверждена научно.

На самом деле, до сих пор ни одно долгосрочное исследование не выявляло подобной связи. Поэтому, международная группа ученых: из Немецкого аэрокосмического центра (DLR), Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка (MDC) и Университета Вандербильта решили разобраться в этом казалось бы логичном вопросе.

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Команда нашла доказательства обратного: те, кто ел больше соли, задерживали больше воды, чувствовали меньшую жажду и были более голодными.

Ученые изучали вопрос потребления соли и воды в контексте путешествия на Марс. Дело в том, что астронавтам нужно иметь достаточное количество воды. Так как важно понимать, как потребление соли влияет на ее задержку,ведь это может помочь сделать более точные расчеты.

Детали эксперимента

Ученые разделили всех участников на две группы, их поместили в макет космического корабля:

одна группа находилась там 105 дней,

а другая более 205 дней.

Две группы имели идентичные рационы, за исключением различных уровней потребления соли.

Ученые обнаружили, что супотребление большего количества соли означало большее содержание и больший объем мочиі. Соль состоит из ионов натрия и хлорида.

Как научно это объяснить Эти ионы закрепляются на молекулах воды и путешествуют телом, пока не выводятся с мочой. Этим объясняется больший объем мочи после употребления соленой пищи. Когда из вашего тела выходит больше воды, ощущение жажды является своеобразным биологическим напоминанием пить больше.

Зато соль задерживает воду

Исследователи также обнаружили, что наш организм запускает процесс удержания воды: соль поступает с мочой, а вода возвращается в почки и тело. То есть, соленая пища не заставляет вас чаще бегать в туалет, и, поскольку вы не вычерпываете воду, то не чувствуете жажды.

Кроме того, большее потребление соли не приводит к большей жажде.

При этом в новом исследовании повышенное потребление соли способствовало тому, что участники больше жаловаться на чувство голода.