Сделку заключили в больничном кафе: во Львове хирурга оштрафовали за взятку от уклониста

Львовского хирурга Олега Голуба, который входил в состав внештатной военно-врачебной комиссии, определяющей пригодность или непригодность к службе в ВСУ, суд признал виновным в получении взятки от уклониста.

Военнообязанный, которому надо было проходить ВВК, решил обратиться к Олегу Голубу с просьбой установить ему диагноз, по которому бы мужчину признали временно непригодным к военной службе.

Смотрите также Могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью с 1 августа: разъяснение

Хирург согласился, а за свои услуги попросил 2 тысячи долларов. Поэтому, без проведения обследования Голуб выдал мужчине справку с диагнозом “язва двенадцатиперстной кишки” и документы о непригодности к службе.

Затем в больничном кафе он получил от уклониста озвученную сумму "вознаграждения". Медика задержали прямо во время получения взятки.



Сиховский райсуд признал Олега Голуба виновным в подделке документов / Фото Нацполиции

Задержали хирурга во время получения взятки / Фото Нацполиции

Вину признал и раскаялся

В суде Олег Голуб свою вину признал и раскаялся, и райсуд признал хирурга виновным в служебной подделке документов и взятке. Сумма штрафа – 85 тысяч гривен, также Олега Голуба на 3 года лишили права работать врачом в составе внештатной ВВК при ТЦК и СП.

Еще хирургу-взяточнику придется заплатить 27 тысяч гривен судебных расходов.