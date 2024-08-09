Сделку заключили в больничном кафе: во Львове хирурга оштрафовали за взятку от уклониста
Источник:ZAXID.NET
Львовского хирурга Олега Голуба, который входил в состав внештатной военно-врачебной комиссии, определяющей пригодность или непригодность к службе в ВСУ, суд признал виновным в получении взятки от уклониста.
Военнообязанный, которому надо было проходить ВВК, решил обратиться к Олегу Голубу с просьбой установить ему диагноз, по которому бы мужчину признали временно непригодным к военной службе.
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Хирург согласился, а за свои услуги попросил 2 тысячи долларов. Поэтому, без проведения обследования Голуб выдал мужчине справку с диагнозом “язва двенадцатиперстной кишки” и документы о непригодности к службе.
Затем в больничном кафе он получил от уклониста озвученную сумму "вознаграждения". Медика задержали прямо во время получения взятки.
Сиховский райсуд признал Олега Голуба виновным в подделке документов / Фото Нацполиции
Вину признал и раскаялся
В суде Олег Голуб свою вину признал и раскаялся, и райсуд признал хирурга виновным в служебной подделке документов и взятке. Сумма штрафа – 85 тысяч гривен, также Олега Голуба на 3 года лишили права работать врачом в составе внештатной ВВК при ТЦК и СП.
Еще хирургу-взяточнику придется заплатить 27 тысяч гривен судебных расходов.