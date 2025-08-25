Инцидент произошел в 2020 году в частной урологической клинике. Пациент уже имел две подобные операции, поэтому искусственный имплантат успел срастись с эректильной тканью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Korea JoongAng Daily

Операция по увеличению члена стала трагедией для пациента

Несмотря на это, врач не предупредил мужчину о высоких рисках осложнений, включая эректильную дисфункцию, урологические проблемы и другие опасные последствия, о чем говорится в приговоре суда.

Прокуратура сообщила, что во время операции хирург продолжил рассечение несмотря на серьезные сращения, в результате чего нарушил целостность почти всей эректильной ткани и уретры.

В суде врач утверждал, что риск полного повреждения уретры был маловероятен, и настаивал, что о серьезности возможных осложнений не обязан был сообщать. Однако суд принял сторону потерпевшего.

Решение суда

В решении подчеркивается, что операционное вмешательство нужно было прекратить при обнаружении сложных сращений, а вместо агрессивных действий врач должен был оценить возможность наложения швов, во избежание тяжелых травм. Кроме того, выяснилось, что информированное согласие пациента не содержало важных предупреждений обо всех потенциальных рисках. Врач не выполнил своего долга по полному и доступному разъяснению возможных последствий.

Пострадавший мужчина сейчас страдает от тяжелых нарушений мочеиспускания и потери сексуальной функции, что стало источником глубокой психологической травмы.

Следует отметить, что врач самостоятельно перевез пациента в специализированную клинику после инцидента и оплатил часть расходов на лечение. В январе 2024 года Восточный окружной суд Сеула обязал врача выплатить в целом 24,63 миллиона вон в качестве возмещения. Однако медик подал апелляцию на это решение.