СБУ установила, что в Херсонской области проводили тестирование на коронавирус некачественными тест-системами. Чиновников, которые закупили тесты более чем на 2 миллиона гривен, уже установили.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также Положительный или отрицательный: насколько достоверны результаты ПЦР-тестирования

Некачественные тесты приобрели чиновники

Известно, что чиновники Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины закупили 35 тысяч единиц тест-систем, которые давали неверные результаты анализа. Действия чиновников нанесли ущерб бюджету более чем на 2 миллиона гривен.

Использование некачественных тест-систем могло исказить статистику по заболеваемости коронавирусом по Херсонской области,

– говорится в сообщении СБУ.

Статистика больных теперь неточная

Поэтому жителей Херсонщины, которых проверяли некачественными тестами, повторно проверили на коронавирус.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

К слову, в Харьковской области значительно меньше больных, чем в других областях. Диагноз COVID-19 установили всего 224 жителям Харьковщины.

Главное о коронавирусе в Украине

Со вчерашнего дня в Украине сообщили о 1 197 новых больных – пока это новый антирекорд количества выявленных случаев за сутки.

За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской областях и в Киеве.

Всего в Украине выявлено уже более 68,7 тысячи случаев COVID-19, из них 38 154 человека выздоровели, а 1 673 – умерли.