На Херсонщине диагностировали COVID-19 некачественными тестами: там всего 224 больных, – СБУ
СБУ установила, что в Херсонской области проводили тестирование на коронавирус некачественными тест-системами. Чиновников, которые закупили тесты более чем на 2 миллиона гривен, уже установили.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
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Некачественные тесты приобрели чиновники
Известно, что чиновники Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины закупили 35 тысяч единиц тест-систем, которые давали неверные результаты анализа. Действия чиновников нанесли ущерб бюджету более чем на 2 миллиона гривен.
Использование некачественных тест-систем могло исказить статистику по заболеваемости коронавирусом по Херсонской области,
– говорится в сообщении СБУ.
Статистика больных теперь неточная
Поэтому жителей Херсонщины, которых проверяли некачественными тестами, повторно проверили на коронавирус.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
К слову, в Харьковской области значительно меньше больных, чем в других областях. Диагноз COVID-19 установили всего 224 жителям Харьковщины.
Главное о коронавирусе в Украине
Со вчерашнего дня в Украине сообщили о 1 197 новых больных – пока это новый антирекорд количества выявленных случаев за сутки.
За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской областях и в Киеве.
Всего в Украине выявлено уже более 68,7 тысячи случаев COVID-19, из них 38 154 человека выздоровели, а 1 673 – умерли.