У 10 работников Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения диагностировали коронавирус.

В Харьковской ОГА отмечают, что работники не контактировали ни с больными коронавирусом, ни с отобранным биоматериалом, сообщает Харьков Times.

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В ОГА отметили, что в лабораторию болезнь попала извне, а именно из-за мужа работницы.

Десять работников заболели, два в больнице, остальные на самоизоляции. Вирус занесен извне из-за мужа работницы. Больные не имели контакта ни с больными COVID-19, ни с биоматериалом,

– говорится в сообщении.

Известно, что заболели 5 эпидемиологов, заведующий эпидотдела, помощник эпидемиолога, юрист, водитель и санитарка.

Главный санитарный врач области Любовь Махота добавила, что ситуация никак не повлияла на работу лабораторного центра.

В учреждении работают около 200 сотрудников, а если учесть и филиалы, то в целом на лабцентре работают около 870 человек.

По состоянию на 2 июня, в Харьковской области обнаружили 1105 случаев заражения коронавирусом. Зато 448 человек выздоровели, но 48 пациентов не смогли побороть болезнь.