Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в области зафиксировали 145 новых случаев инфицирования, 33 человека были госпитализированы.

Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

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По словам исполняющего обязанности директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадия Бондарчука, увеличение количества больных в области связано с большим количеством проведенных тестирований.

На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них – на инвазивной поддержке, другие – в кислородной маске,

– заявил Бондарчук.

Из-за переполненности областной больницы больных COVID-19 будет принимать детская больница.

На территории детской больницы подготовлен отдельный корпус, в котором есть 50 палат-боксов, где могут быть размещены 150 пациентов.

"Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть там могут находиться 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке", – добавил он.

Кроме того, рассматривается возможность открытия второго реанимационного отделения во взрослой инфекционной больнице.