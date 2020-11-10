Два дня подряд – 7 и 8 ноября – на Харьковщине фиксировали более 1 000 новых больных коронавирусом ежедневно. Областной центр продолжает оставаться в красной зоне карантина.

Кроме Харькова, в красной зоне находятся и такие крупные города как Чугуев, Лозовая, Первомайск, а также 8 районов области. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

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В областном лабораторном центре подчеркнули, что тенденций к улучшению пока нет – даже при том, что введены строгие карантинные правила. Ведь на самом деле они коснулись преимущественно только заведений питания, культуры и образования.

Справка. По состоянию на 10 ноября в Харьковской области зафиксировали 44 465 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 607 человек. В то же время 10 804 пациентам удалось выздороветь.

Больше всего масочный режим соблюдают пассажиры метро. В наземном транспорте – чуть меньше, но водители стараются об этом напоминать. Зато на улицах все ходят без масок, но одевают их в аптеках и супермаркетах.

Еще накануне, заведения общественного питания в Харькове работали только до 20:00. Но после масштабной акции протеста рестораторов с 9 ноября им разрешили работать уже до 22:00.

Протест рестораторов в Харькове 6 ноября / Фото 24 канала, Алена Черненко

О карантине выходного дня

Заметим, что Кабмин может ввести в Украине карантин выходного дня. Это будет означать, что в субботу и воскресенье работать развлекательным центрам, спортзалам, а также заведениям общественного питания будет запрещено.

Рестораторы воспринимают идею введения карантина выходного дня крайне негативно. Поэтому в Харькове так же как и в еще 23 городах Украины, 11 ноября проведут акцию протеста под стенами ОГА с требованиями "не убивать бизнес".

Сами же горожане к вероятному нововведению относятся очень по-разному. Кто-то соглашается с ним, а кто-то говорит, что решение будет принято просто будет на бумаге, зато в реальной жизни ничего не изменится.

Что харьковчане думают о карантине выходного дня?

"Это будет еще хуже. Если они введут ограничения во времени, будут огромные очереди. Это чушь".

"Если ситуация критическая, я за. Если потерпеть можно, то можно что-то придумать. Но жаль предпринимателей, маленькие заведения".

"Будем дома, в кругу семьи. Возможно, на дачу удастся вырваться. Но лучше бы медицинскую сферу развивали".

О ситуации в больницах

Больницы на Харьковщине уже более месяца загружены на более чем 100%. Кроме этого, актуальной остается проблема с кислородным обеспечением. В целом в области уже развернули 3 600 койкомест для больных коронавирусом.

Эта цифра с начала пандемии увеличилась на половину, ведь изначально готовили лишь 1 800 мест. Тогда оснастить кислородом удалось 90% из них. То есть сейчас им обеспечено чуть меньше 50%. Сейчас областные и местные власти пытаются решить этот вопрос.

Какова ситуация с распространением коронавируса на Харьковщине: смотрите видео 24 канала