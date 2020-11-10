В Красноградском районе Харьковской области зарегистрировали первый случай столбняка с 2013 года. Болезнь обнаружили у 10-летнего мальчика.

Во время эпидемиологического расследования было установлено, что мальчик заразился, когда наступил ногой на гвоздь на территории частного дома. Ситуация произошла примерно в конце октября, сообщает Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

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Несмотря на незначительное травмирование, родители ребенка не обращались за медицинской помощью. Но 6 ноября состояние мальчика резко ухудшилось – дыхание осложнилось, появились судороги и острый протяжный боль в нижней конечности. Поэтому ребенка госпитализировали и в тот же день установили диагноз.

За первые восемь месяцев 2020 года в Украине зарегистрировали 5 случаев столбняка у детей и 3 случая у взрослых. За аналогичный период 2019 года было выявлено 7 случаев этого заболевания.

Столбняк – что это? Это тяжелое острое инфекционное заболевание, вызванное возбудителем Clostridium tetani. Инфицирование происходит после его проникновения через поврежденную кожу (чаще острыми предметами или обломками древесины) или слизистые оболочки. Постоянным резервуаром возбудителя столбняка является почва. Clostridium tetani размножается и продуцирует экзотоксин, который вместе с кровью попадает в спинной и продолговатый мозг, поражая двигательные центры. В итоге инфицирование столбняком может привести к смерти.

Единственной защитой от болезни является вакцинация. Прививаться может каждый, кроме ориентировочно 5% населения, которые имеют противопоказания. Да, вакцина не всегда может уберечь от болезни, но может защитить от осложнений и летальных исходов.



Симптомы столбняка / Инфографика 24 канала