Под Харьковским областным диспансером радиационной защиты населения произошли столкновения с полицией. Местные жители отказались пускать пациентов с подозрением на коронавирус, правоохранители попытались их оттеснить.

Чтобы не пустить в диспансер пациента с COVID-19, собралось несколько десятков протестующих. Об этом сообщает с места событий корреспондент 24 канала Анна Черненко.

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Когда скорая привезла одного из пациентов с коронавирусом, который находился в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Протестующие перекрыли дорогу и полиция применила силу.

Протестующих собралось несколько десятков, они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы. Харьков", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины". Участники акции убеждены, что медучреждение не приспособлено для лечения больных COVID-19.

Митингующие ложились под колеса скорой и правоохранители были вынуждены снять ворота, которые заблокировали.

После этого полицейские организовали коридор, чтобы пронести больного в больницу на руках. Это удалось сделать не с первой попытки. Впоследствии прибыли еще две скорых с больными.

По словам врачей, корпус с больными COVID-19 размещается отдельно от других.

Двое полицейских получили травмы – виновным грозит до 5 лет тюрьмы

Харьковский портал NEWSROOM пишет, что во время столкновений двое полицейских возрасте 24 лет получили травмы, в результате чего их госпитализировали.

Одному из правоохранителей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а у второго обнаружили ушиб голени.

Согласно уголовному кодексу Украины, обидчикам грозит до 5 лет тюрьмы. В общем, было возбуждено дело по трем статьям: 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) и 296 УК (хулиганство).

Видео протестов под Харьковским областным диспансером радиационной защиты населения