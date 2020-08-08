Ситуация в Ровно и Харькове: что известно о регионах, которые стали "красными"
Обозначать регионы специальным цветом во времена пандемии – европейская практика. В Украине решили, если регион попадает в красную зону – там будут закрывать рынки, отменять железнодорожное сообщение, как это было с Луцком и Тернополем. Правда, в красную зону случайно попал Харьков.
Подробнее о жизни регионов, которые сменили зону эпидемиологической ситуации – читайте в материале корреспондентов 24 канала.
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Ситуация в Харькове
За сутки Харьковщина снова в антилидерах – 146 новых случаев. Вспышку связывают с увеличением тестирований. Область была в зеленой зоне карантина, но в пятницу Минздрав решил сделать ее красной. Но потом снова передумал и внес Харьков в зеленую зону.
Сейчас в областной больнице Харькова находится 237 пациентов, из них 11 – в реанимации. Кровати для взрослых пришлось ставить в корпусе Детской больницы. На очереди открытие третьего COVID-отделения для взрослых.
Если по 2 больных, то это будет 80 человек. А если по 3 больных решат госпитализировать, то это будет 120 больных. А в каждом боксе провод кислорода есть только на 2 пациента,
– отметила заместитель директора областной детской инфекционной больницы Анна Рожанова.
В мэрии отметили – поводов к остановке транспорта нет. Однако мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что "это не предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечение их комфортной жизни в городе".
Ситуация на Ровненщине
В красной зоне оказался Костопольский район Ровненской области. Там карантин усилили – отменили маршрутки и различные мероприятия, прекратили работу рынков.
Сейчас в Костопольском районе 258 активных больных, за последние 7 дней количество больных увеличилось еще на 129 человек. То есть ситуация довольно напряженная в этом районе,
– отметил заместитель председателя Ровненской облгосадминистрации Игорь Тимошенко.
В области зафиксировали 6 713 случаев COVID-19. Более 5 тысяч человек – выздоровели. Самая опорная больница области, а именно Ровненская городская, уже возвращается к привычной работе – там возобновили прием пациентов. В больнице говорят, что в целом есть 125 коек, 76 из них – заполнены.
Сами жители не скрывают, что карантин надоел. Некоторые его придерживается, другие – уже нет. Единогласно и чиновники, и врачи требуют строгого контроля за соблюдением карантинных ограничений.
Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала