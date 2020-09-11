В Минздраве предупредили, что если после празднования Дня города в Одессе увеличится количество случаев коронавируса, то правоохранители могут открыть уголовные дела. Ранее подобные угрозы озвучивал глава Минздрава Максим Степанов.

Соответствующее заявление озвучил заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Если будет положительная динамика заболевания после завершения инкубационного периода с момента дня празднования, это может привести к определенным уголовным делам,

– предупредил Ляшко.

Обратите внимание! По состоянию на 11 сентября в Одесской области подтвердили 9 157 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 обнаружили у рекордных 283 человек. 142 человека, к сожалению, умерли от болезни.

Что известно о праздновании Дня города в Одессе

Тысячи людей собрались вечером, 2 сентября, на Потемкинской лестнице на концерт, который состоялся по случаю Дня города. Его торжественно открыл мэр города Геннадий Труханов.

Люди пришли на концерт, несмотря на карантин. По предварительной информации, здесь собралось около 50 тысяч человек. Большинство из них не придерживались социальной дистанции, а защитные маски почти никто не надевал.

На сцене, установленной возле Потемкинской лестницы, выступили популярные исполнители, в частности: Jerry Heil, Потап и Макс Барских. Празднование Дня города завершилось ярким фейерверком.

Глава Минздрава Максим Степанов резко осудил проведение массовых мероприятий в Одессе. Он назвал такое поведение безответственным и обещал "отреагировать". Максим Степанов обвинил во всем предвыборные прихоти власти города.

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