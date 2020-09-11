Громкое празднование Дня города в Одессе: в Минздраве пригрозили уголовными делами
В Минздраве предупредили, что если после празднования Дня города в Одессе увеличится количество случаев коронавируса, то правоохранители могут открыть уголовные дела. Ранее подобные угрозы озвучивал глава Минздрава Максим Степанов.
Соответствующее заявление озвучил заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Если будет положительная динамика заболевания после завершения инкубационного периода с момента дня празднования, это может привести к определенным уголовным делам,
– предупредил Ляшко.
Что известно о праздновании Дня города в Одессе
- Тысячи людей собрались вечером, 2 сентября, на Потемкинской лестнице на концерт, который состоялся по случаю Дня города. Его торжественно открыл мэр города Геннадий Труханов.
- Люди пришли на концерт, несмотря на карантин. По предварительной информации, здесь собралось около 50 тысяч человек. Большинство из них не придерживались социальной дистанции, а защитные маски почти никто не надевал.
- На сцене, установленной возле Потемкинской лестницы, выступили популярные исполнители, в частности: Jerry Heil, Потап и Макс Барских. Празднование Дня города завершилось ярким фейерверком.
- Глава Минздрава Максим Степанов резко осудил проведение массовых мероприятий в Одессе. Он назвал такое поведение безответственным и обещал "отреагировать". Максим Степанов обвинил во всем предвыборные прихоти власти города.
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