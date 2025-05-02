Еще полезнее, чем считалось: популярный орех защищает от рака

Хотя наследственные факторы также влияют на развитие колоректального рака, все больше научных данных подтверждает важность питания. Недавняя работа демонстрирует, что грецкие орехи могут снижать воспалительные процессы и защищать кишечник от злокачественных изменений.

Группа ученых из Медицинской школы Университета Коннектикута обнаружила в грецких орехах широкий спектр элаготанинов – специфических растительных полифенолов. Благодаря работе кишечных бактерий эти вещества превращаются в уролитины, которые имеют выраженные противовоспалительные свойства, сообщает 24 Канал по ссылке Cancer Prevention.

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Грецкие орехи защищают от рака

В исследовании приняли участие 39 добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет с повышенным риском развития колоректального рака.

Перед началом эксперимента все участники воздерживались от продуктов, содержащих элаготанины, а затем ежедневно употребляли грецкие орехи в течение трех недель. Специалисты наблюдали, как вещества из орехов превращались в уролитин А под воздействием кишечной микрофлоры.

У людей с высоким уровнем уролитина А в крови наблюдалось снижение маркеров воспаления и уменьшение содержания белка, связанного с колоректальным раком. Это непосредственно указывает на положительное влияние орехов на здоровье кишечника.

Авторы исследования советуют добавить небольшую порцию грецких орехов в ежедневный рацион – это простое и безопасное нововведение, что может положительно повлиять на организм.

Другие полезные свойства грецких орехов

Грецкие орехи имеют много полезных свойств для здоровья человека. Вот основные из них:

Источник Омега-3 жирных кислот. Грецкие орехи – один из лучших растительных источников альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая полезна для сердца, сосудов и мозга.

Много антиоксидантов. Они содержат полифенолы, которые защищают организм от свободных радикалов и уменьшают риск развития хронических заболеваний.

Улучшение работы мозга. Орехи поддерживают когнитивные функции, память, концентрацию и могут быть полезными для профилактики деменции.

Снижение холестерина. Регулярное употребление грецких орехов способствует снижению "плохого" холестерина (LDL) и повышению "хорошего" (HDL).

Важно:

Употреблять орехи желательно в меру – 30 – 50 г/день.

У некоторых людей возможна аллергия.

Калорийность высокая, поэтому избыток может привести к набору веса.

Грецкие орехи – вкусный и полезный продукт, который стоит добавлять в рацион.