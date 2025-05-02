Еще полезнее, чем считалось: популярный орех защищает от рака
- Грецкие орехи могут снижать воспалительные процессы и защищать кишечник от злокачественных изменений благодаря превращению элаготанинов в уролитины.
- Исследование показало, что ежедневное употребление грецких орехов в течение трех недель снижает маркеры воспаления и риск колоректального рака.
- Грецкие орехи являются источником Омега-3 жирных кислот, антиоксидантов, улучшают работу мозга и снижают уровень "плохого" холестерина.
- Рекомендуется употреблять 30-50 г грецких орехов в день, учитывая возможную аллергию и высокую калорийность.
Хотя наследственные факторы также влияют на развитие колоректального рака, все больше научных данных подтверждает важность питания. Недавняя работа демонстрирует, что грецкие орехи могут снижать воспалительные процессы и защищать кишечник от злокачественных изменений.
Группа ученых из Медицинской школы Университета Коннектикута обнаружила в грецких орехах широкий спектр элаготанинов – специфических растительных полифенолов. Благодаря работе кишечных бактерий эти вещества превращаются в уролитины, которые имеют выраженные противовоспалительные свойства, сообщает 24 Канал по ссылке Cancer Prevention.
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Грецкие орехи защищают от рака
В исследовании приняли участие 39 добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет с повышенным риском развития колоректального рака.
Перед началом эксперимента все участники воздерживались от продуктов, содержащих элаготанины, а затем ежедневно употребляли грецкие орехи в течение трех недель. Специалисты наблюдали, как вещества из орехов превращались в уролитин А под воздействием кишечной микрофлоры.
У людей с высоким уровнем уролитина А в крови наблюдалось снижение маркеров воспаления и уменьшение содержания белка, связанного с колоректальным раком. Это непосредственно указывает на положительное влияние орехов на здоровье кишечника.
Авторы исследования советуют добавить небольшую порцию грецких орехов в ежедневный рацион – это простое и безопасное нововведение, что может положительно повлиять на организм.
Другие полезные свойства грецких орехов
Грецкие орехи имеют много полезных свойств для здоровья человека. Вот основные из них:
Источник Омега-3 жирных кислот. Грецкие орехи – один из лучших растительных источников альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая полезна для сердца, сосудов и мозга.
Много антиоксидантов. Они содержат полифенолы, которые защищают организм от свободных радикалов и уменьшают риск развития хронических заболеваний.
Улучшение работы мозга. Орехи поддерживают когнитивные функции, память, концентрацию и могут быть полезными для профилактики деменции.
Снижение холестерина. Регулярное употребление грецких орехов способствует снижению "плохого" холестерина (LDL) и повышению "хорошего" (HDL).
Важно:
- Употреблять орехи желательно в меру – 30 – 50 г/день.
- У некоторых людей возможна аллергия.
- Калорийность высокая, поэтому избыток может привести к набору веса.
Грецкие орехи – вкусный и полезный продукт, который стоит добавлять в рацион.
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