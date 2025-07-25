Горе после смерти близких: как это влияет на здоровье и продолжительность жизни

Потеря родного человека – одно из самых тяжелых испытаний, с которыми сталкивается каждый из нас. Скорбь - это не просто эмоциональная реакция, а важная часть человеческого опыта и проявления любви. Однако для некоторых людей это может быть настолько тяжелым, что приводит к серьезным психическим и физическим проблемам, а иногда даже сокращает продолжительность жизни.

Научное подтверждение масштабности этой проблемы недавно представили датские исследователи. В течение 10 лет они наблюдали за людьми, которые пережили смерть мужа, жены, родителей или других близких родственников, пишет 24 Канал со ссылкой на Frontiers in Public Health.

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Исследование охватило 1735 человек и опиралось на данные Национального реестра рецептов Дании – ученые отслеживали не только эмоциональное, но и медикаментозное сопровождение пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

Ранее американские ученые уже показывали, что переживание тяжелой скорби может запускать воспалительные процессы в организме, негативно влияя на работу сердца и ускоряя биологическое старение.

Новое исследование скорби

Датская работа под руководством Метте Кьергаард Нильсен из Орхусского университета, добавила новые детали. Исследователи обнаружили пять различных траекторий, по которым люди переживают горе в течение первых трех лет после потери.

Для большинства (38%) характерны слабо выраженные и стабильные симптомы. Однако у 6% уровень скорби со временем только рос. Были и промежуточные варианты: высокая, но постепенно снижающаяся тяжесть переживаний, умеренная с тенденцией к спаду и редкий тип с "поздним всплеском" – когда пик симптомов отмечался примерно через полгода после потери.

Скорбь повышает риск смерти

Новый этап исследования продлил наблюдение до 10 лет (с 2012 по 2022 год), анализируя обращения за психологической помощью, назначения психотропных препаратов и данные о смертности. Выяснилось, что у людей с наиболее выраженной и затяжной скорбью риск умереть в ближайшие 10 лет был почти вдвое выше, чем у тех, кто легче переживал потерю (относительный риск 1,88).

Также именно этой группе чаще требовалась поддержка специалистов и медикаментозные средства, которые помогают справиться с эмоциональными последствиями потери.

Интересно, что разница в частоте обращений к врачам между различными типами переживания горя через 8 лет после потери почти исчезала. Однако смертность среди людей с тяжелой скорбью оставалась повышенной в течение всех 10 лет наблюдений, что подчеркивает важность ранней помощи таким пациентам.

Авторы работы также отметили, что к наиболее уязвимым принадлежали люди с низким уровнем образования и те, кто еще до потери имел психические трудности. Также подтверждено, что глубокая скорбь связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже суицидальных мыслей. Все это свидетельствует о необходимости дальнейших исследований и разработки эффективных стратегий поддержки для тех, кто переживает утрату.