Невероятный случай: мужчина отравился гомеопатией

Отравиться гомеопатическим средством почти невозможно, поскольку у них почти нет действующего вещества. Но немецкие медики описали такой случай.

Мужчина 53 лет обратился в приемное отделение одной из больниц Мюнхена из-за спутанного сознания, тревожности, нарушения равновесия и речи. Врачи диагностировали у него антихолинергический синдром.

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Отравление гомеопатией

Такое состояние развивается, когда в организме чрезмерно подавлен нейромедиатор ацетилхолина. Обычно оно появляется после приема лекарства, эффект которого напоминает действие атропина. Его применяют при язвенной и желчнокаменной болезни, коликах, бронхиальной астме с целью снятия спазма.

Врачи выяснили, что перед госпитализацией пациент пил гомеопатический препарат белладонны (Atropa belladonna) с разведением D4 (1:10 000). Вытяжка из этого растения действительно содержит атропин и вызывает антихолинергический синдром.

Однако ситуация была действительно необычной, потому что в гомеопатических препаратах содержание действующих веществ крайне низкое, они там практически отсутствуют.

При анализе крови врачи обнаружили у пациента высокое содержание атропина. Когда они изучили гомеопатический препарат, принимаемый пациентом, оказалось, что содержание действующего вещества в нем в 600 раз выше, чем указано на этикетке.

Следует помнить о возможности единичных случаев вероятной опасной ошибки при производстве, если сталкиваетесь с симптомами, развившимися после употребления гомеопатических препаратов,

– отметили авторы исследования.

В чем опасность гомеопатии

Ранее американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) предостерегало родителей от использования гомеопатических средств с белладонной в составе, которые предлагают для облегчения прорезывания зубов. С ними было связано 10 смертей в 2010 году.

Гомеопатия – вид нетрадиционной медицины, основанный на принципе, что подобное лечится подобным, только в минимальной пропорции. Это как отрезать себе пальцы и приложить крохотную пилу, чтобы снять боль.

В исследованиях не обнаружили никаких доказательств, свидетельствующих, что гомеопатия эффективна при лечении любого заболевания. Также ни одно качественное исследование с достаточным размером выборки не подтвердило, что гомеопатия оказывает более сильное действие, чем плацебо.

Хотя плацебо приносит субъективное облегчение пациенту, но оно не влияет на течение болезни. Поэтому у больного, верящего гомеопату, есть риск запустить серьезное заболевание, когда настоящие медики уже не смогут помочь.