Все о голубике: польза, вред, кому нельзя и сколько есть
Голубика это многолетний кустарник, который обычно достигает до 1 метра в высоту, хотя некоторые садовые разновидности могут вырастать до 2 метров. В дикой природе эта ягода любит леса, заболоченные местности и горные районы, но в последнее время ее все чаще выращивают в садах и на приусадебных участках.
Голубику часто путают с черникой, но между этими ягодами есть существенные различия. Зная их, вы точно не перепутаете эти растения, пишет 24 Канал со ссылкой на healthline.
Также на тему Что такое спирулина и действительно ли она настолько полезна
Чем голубика отличается от черники?
- Садовая голубика может вырасти до 2 метров, в то время, как черника редко бывает выше 50 см.
- Кусты голубики растут вертикально, черничные стелются по земле.
- На ветках голубики ягоды формируют гроздья, а у черники расположены одиночно.
- Форма голубики продолговатая, тогда как черника округлая.
- Цвет голубики насыщенно-синий снаружи и светлый внутри; а черника темно-фиолетовая с почти черной мякотью.
- Голубика почти не оставляет пятен, в отличие от черники, которая легко оставляет следы на руках и одежде.
Пищевая ценность и витамины в голубике
Голубика принадлежит к низкокалорийным ягодам всего 39 ккал на 100 граммов. Она на 84% состоит из воды, содержит немного белков, почти не имеет жиров и богата полезными углеводами и клетчаткой.
Витамины и минералы в 100 г ягоды:
- Витамин С 9,7 мг
- Витамин К 19,3 мкг
- Витамин Е 0,57 мг
- Фолиевая кислота 6 мкг
- Калий 77 мг
- Железо 0,28 мг
- и другие микроэлементы, которые поддерживают здоровье организма.
Полезные свойства голубики
Голубика известна прежде всего как ягода для поддержания здоровья глаз. Но ее польза значительно шире:
- Синие ягодки поддерживают работу сердца и сосудов, снижают уровень "плохого" холестерина.
- Хлорогеновая и кофейная кислоты обладают мочегонным и желчегонным действием.
- Биофлавоноиды нормализуют работу щитовидной и других желез.
- Бетаин способствует восстановлению аппетита.
- Клетчатка улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
- Витамин С повышает иммунитет и помогает организму восстанавливаться.
- Ферменты в ягоде и листьях могут способствовать снижению уровня сахара в крови.
Кому нельзя есть голубику
Как и большинство ягод, голубика может вызвать аллергию, особенно во время беременности и грудного вскармливания в этот период стоит потреблять ягоду очень осторожно и только при отсутствии реакций.
Голубика противопоказана при заболеваниях желчевыводящих путей (дискинезия, желчнокаменная болезнь). При панкреатите голубика полезна, но только в виде киселей или компотов и не в период обострения болезни.
Сколько можно есть голубики?
Взрослым рекомендовано потреблять до 150 г голубики в день, детям до 80 г. Важно помнить о чувстве меры: перенасыщение голубикой может привести к повышению давления, тошноты и расстройств пищеварения.
Голубику можно употреблять в свежем виде, добавлять в напитки или выпечку, использовать сок и даже заваривать листья для чаев и отваров. Для сохранения на зиму ягоду можно замораживать или консервировать, но повторно замораживать ягоды нельзя.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.
Частые вопросы
В чем заключаются основные различия между голубикой и черникой?
Голубика отличается от черники тем, что она может вырасти до 2 метров, тогда как черника редко бывает выше 50 см. Кусты голубики растут вертикально, а черничные стелются по земле. Ягоды голубики формируют гроздья, а у черники расположены одиночно. Форма голубики продолговатая, цвет насыщенно-синий снаружи и светлый внутри, тогда как черника имеет округлую форму и темно-фиолетовый цвет с почти черной мякотью.
Какова пищевая ценность и витаминный состав голубики?
Голубика относится к низкокалорийным ягодам – всего 39 ккал на 100 граммов. Она на 84% состоит из воды, содержит немного белков, почти не имеет жиров, богата полезными углеводами и клетчаткой. В 100 граммах голубики содержатся витамин С – 9,7 мг, витамин К – 19,3 мкг, витамин Е – 0,57 мг, фолиевая кислота – 6 мкг, калий – 77 мг, железо – 0,28 мг и другие микроэлементы.
Какие ограничения и рекомендации существуют по употреблению голубики?
Голубика может вызвать аллергию, особенно во время беременности и грудного вскармливания. Она противопоказана при заболеваниях желчевыводящих путей и требует осторожности у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Взрослым рекомендовано потреблять до 150 г голубики в день, детям – до 80 г. Перенасыщение может привести к повышению давления, тошноте и расстройствам пищеварения.
Какие полезные свойства имеет голубика для здоровья?
Голубика известна своими полезными свойствами для здоровья глаз, сердца и сосудов. Она снижает уровень "плохого" холестерина, обладает мочегонным и желчегонным действием, нормализует работу щитовидной железы, способствует восстановлению аппетита, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет и может способствовать снижению уровня сахара в крови.