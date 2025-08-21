Укр Рус
21 августа, 07:40
Все о голубике: польза, вред, кому нельзя и сколько есть

Александр Бевза

Голубика это многолетний кустарник, который обычно достигает до 1 метра в высоту, хотя некоторые садовые разновидности могут вырастать до 2 метров. В дикой природе эта ягода любит леса, заболоченные местности и горные районы, но в последнее время ее все чаще выращивают в садах и на приусадебных участках.

Голубику часто путают с черникой, но между этими ягодами есть существенные различия. Зная их, вы точно не перепутаете эти растения, пишет 24 Канал со ссылкой на healthline.

Чем голубика отличается от черники?

  • Садовая голубика может вырасти до 2 метров, в то время, как черника редко бывает выше 50 см.
  • Кусты голубики растут вертикально, черничные стелются по земле.
  • На ветках голубики ягоды формируют гроздья, а у черники расположены одиночно.
  • Форма голубики продолговатая, тогда как черника округлая.
  • Цвет голубики насыщенно-синий снаружи и светлый внутри; а черника темно-фиолетовая с почти черной мякотью.
  • Голубика почти не оставляет пятен, в отличие от черники, которая легко оставляет следы на руках и одежде.

Пищевая ценность и витамины в голубике

Голубика принадлежит к низкокалорийным ягодам всего 39 ккал на 100 граммов. Она на 84% состоит из воды, содержит немного белков, почти не имеет жиров и богата полезными углеводами и клетчаткой.

Витамины и минералы в 100 г ягоды:

  • Витамин С 9,7 мг
  • Витамин К 19,3 мкг
  • Витамин Е 0,57 мг
  • Фолиевая кислота 6 мкг
  • Калий 77 мг
  • Железо 0,28 мг
  • и другие микроэлементы, которые поддерживают здоровье организма.

Полезные свойства голубики

Голубика известна прежде всего как ягода для поддержания здоровья глаз. Но ее польза значительно шире:

  1. Синие ягодки поддерживают работу сердца и сосудов, снижают уровень "плохого" холестерина.
  2. Хлорогеновая и кофейная кислоты обладают мочегонным и желчегонным действием.
  3. Биофлавоноиды нормализуют работу щитовидной и других желез.
  4. Бетаин способствует восстановлению аппетита.
  5. Клетчатка улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
  6. Витамин С повышает иммунитет и помогает организму восстанавливаться.
  7. Ферменты в ягоде и листьях могут способствовать снижению уровня сахара в крови.

Кому нельзя есть голубику

Как и большинство ягод, голубика может вызвать аллергию, особенно во время беременности и грудного вскармливания в этот период стоит потреблять ягоду очень осторожно и только при отсутствии реакций.

Голубика противопоказана при заболеваниях желчевыводящих путей (дискинезия, желчнокаменная болезнь). При панкреатите голубика полезна, но только в виде киселей или компотов и не в период обострения болезни.

Сколько можно есть голубики?

Взрослым рекомендовано потреблять до 150 г голубики в день, детям до 80 г. Важно помнить о чувстве меры: перенасыщение голубикой может привести к повышению давления, тошноты и расстройств пищеварения.

Голубику можно употреблять в свежем виде, добавлять в напитки или выпечку, использовать сок и даже заваривать листья для чаев и отваров. Для сохранения на зиму ягоду можно замораживать или консервировать, но повторно замораживать ягоды нельзя.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.

Частые вопросы

В чем заключаются основные различия между голубикой и черникой?

Голубика отличается от черники тем, что она может вырасти до 2 метров, тогда как черника редко бывает выше 50 см. Кусты голубики растут вертикально, а черничные стелются по земле. Ягоды голубики формируют гроздья, а у черники расположены одиночно. Форма голубики продолговатая, цвет насыщенно-синий снаружи и светлый внутри, тогда как черника имеет округлую форму и темно-фиолетовый цвет с почти черной мякотью.

Какова пищевая ценность и витаминный состав голубики?

Голубика относится к низкокалорийным ягодам – всего 39 ккал на 100 граммов. Она на 84% состоит из воды, содержит немного белков, почти не имеет жиров, богата полезными углеводами и клетчаткой. В 100 граммах голубики содержатся витамин С – 9,7 мг, витамин К – 19,3 мкг, витамин Е – 0,57 мг, фолиевая кислота – 6 мкг, калий – 77 мг, железо – 0,28 мг и другие микроэлементы.

Какие ограничения и рекомендации существуют по употреблению голубики?

Голубика может вызвать аллергию, особенно во время беременности и грудного вскармливания. Она противопоказана при заболеваниях желчевыводящих путей и требует осторожности у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Взрослым рекомендовано потреблять до 150 г голубики в день, детям – до 80 г. Перенасыщение может привести к повышению давления, тошноте и расстройствам пищеварения.

Какие полезные свойства имеет голубика для здоровья?

Голубика известна своими полезными свойствами для здоровья глаз, сердца и сосудов. Она снижает уровень "плохого" холестерина, обладает мочегонным и желчегонным действием, нормализует работу щитовидной железы, способствует восстановлению аппетита, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет и может способствовать снижению уровня сахара в крови.