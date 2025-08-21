Голубику часто путают с черникой, но между этими ягодами есть существенные различия. Зная их, вы точно не перепутаете эти растения, пишет 24 Канал со ссылкой на healthline.

Чем голубика отличается от черники?

Садовая голубика может вырасти до 2 метров, в то время, как черника редко бывает выше 50 см.

Кусты голубики растут вертикально, черничные стелются по земле.

На ветках голубики ягоды формируют гроздья, а у черники расположены одиночно.

Форма голубики продолговатая, тогда как черника округлая.

Цвет голубики насыщенно-синий снаружи и светлый внутри; а черника темно-фиолетовая с почти черной мякотью.

Голубика почти не оставляет пятен, в отличие от черники, которая легко оставляет следы на руках и одежде.

Пищевая ценность и витамины в голубике

Голубика принадлежит к низкокалорийным ягодам всего 39 ккал на 100 граммов. Она на 84% состоит из воды, содержит немного белков, почти не имеет жиров и богата полезными углеводами и клетчаткой.

Витамины и минералы в 100 г ягоды:

Витамин С 9,7 мг

Витамин К 19,3 мкг

Витамин Е 0,57 мг

Фолиевая кислота 6 мкг

Калий 77 мг

Железо 0,28 мг

и другие микроэлементы, которые поддерживают здоровье организма.

Полезные свойства голубики

Голубика известна прежде всего как ягода для поддержания здоровья глаз. Но ее польза значительно шире:

Синие ягодки поддерживают работу сердца и сосудов, снижают уровень "плохого" холестерина. Хлорогеновая и кофейная кислоты обладают мочегонным и желчегонным действием. Биофлавоноиды нормализуют работу щитовидной и других желез. Бетаин способствует восстановлению аппетита. Клетчатка улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Витамин С повышает иммунитет и помогает организму восстанавливаться. Ферменты в ягоде и листьях могут способствовать снижению уровня сахара в крови.

Кому нельзя есть голубику

Как и большинство ягод, голубика может вызвать аллергию, особенно во время беременности и грудного вскармливания в этот период стоит потреблять ягоду очень осторожно и только при отсутствии реакций.

Голубика противопоказана при заболеваниях желчевыводящих путей (дискинезия, желчнокаменная болезнь). При панкреатите голубика полезна, но только в виде киселей или компотов и не в период обострения болезни.

Сколько можно есть голубики?

Взрослым рекомендовано потреблять до 150 г голубики в день, детям до 80 г. Важно помнить о чувстве меры: перенасыщение голубикой может привести к повышению давления, тошноты и расстройств пищеварения.

Голубику можно употреблять в свежем виде, добавлять в напитки или выпечку, использовать сок и даже заваривать листья для чаев и отваров. Для сохранения на зиму ягоду можно замораживать или консервировать, но повторно замораживать ягоды нельзя.