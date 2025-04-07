Связь ума и тела: голодание может изменить иммунную систему через реакцию мозга

Реакцию иммунной системы можно изменить, вводя мозг в заблуждение –такие выводы сделали ученые из Манчестерского университета. Их исследование способно кардинально изменить представление о том, как иммунитет реагирует на процессы, связанные с голоданием.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что гипоталамус играет ключевую роль в адаптации иммунной системы к голоданию, используя специализированные нейроны, отвечающие за чувство голода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Immunology.

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Новое исследование голодания

Интересно, что для активации изменений в иммунных клетках достаточно, чтобы мозг только воспринимал сигнал голода, а фактическое отсутствие пищи не является обязательным. Эти данные ставят под сомнение устоявшуюся теорию о том, что ответ иммунной системы на голодание определяется исключительно нехваткой питательных веществ.

Исследователи смогли искусственно активировать определенные нейроны мозга у мышей, которые обычно сигнализируют о низком уровне энергии. Это заставило животных чувствовать голод даже после недавнего приема пищи. Ученые заметили быструю переструктуризацию иммунных клеток в крови, включая резкое сокращение числа воспалительных моноцитов. Иммунная система начала действовать так, будто мыши действительно голодали.

Воспаление, которое является защитной реакцией иммунитета на патогены, может превращаться в угрозу для организма, если его механизмы начинают работать неправильно, провоцируя тяжелые заболевания.

Важность открытия

Таким образом, это открытие может сыграть важную роль в разработке новых подходов к лечению воспалительных заболеваний и синдрома истощения, который наблюдается при раке, когда вес теряется даже при нормальном питании.

Наши восприятия глубоко влияют на состояние организма. Исследование демонстрирует, насколько важен мозг в регулировании иммунной системы. Однако если восприятие мозга подвергается внешним или внутренним изменениям, эти процессы могут дать сбой, что снова подчеркивает сильную взаимосвязь ума и тела,

– рассказал руководитель исследования, доктор Джузеппе Д'Агостино.

Кроме того, исследования помогают объяснить, почему воспаление часто сопровождает ожирение, а также почему люди, недоедающие чаще имеют инфекции.