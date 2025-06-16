Нашли простой способ уменьшить чувство голода

Может ли обычный запах еды заставить нас съедать меньше? Немецкие ученые обнаружили уникальный механизм в мозге, который благодаря ароматам способен временно приглушить чувство голода.

Исследователи из Института исследования метаболизма имени Макса Планка (Германия) сделали важное открытие: существует прямая связь между обонянием и участком мозга, который способен подавлять чувство голода, пишет 24 Канал.

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Оказалось, что особая группа нейронов в медиальной перегородке мозга активируется, когда человек вдыхает аромат пищи – и это может стать ключом к пониманию причин переедания и ожирения.

Влияние запахов на ощущение сытости

С помощью современного сканирования мозга ученые выяснили: когда мышь вдыхает запах пищи, у нее активируется уникальная группа нервных клеток, что напрямую соединена с обонятельной луковицей – центром распознавания запахов. В результате мозг быстро получает сигнал о сытости, даже если еда еще не попала в желудок.

Однако такой "стартовый" эффект непродолжителен: стоит мыши начать есть, как активность этих нейронов резко снижается, и ощущение сытости исчезает. По словам первого автора работы Дженис Булк, этот механизм позволяет диким мышам быстро питаться и реже становиться добычей хищников.

Интересно, что у мышей с лишним весом описанная нейронная цепь не активируется при вдыхании запахов пищи. Они не чувствуют сытости и потребляют столько же, независимо от наличия запахов вокруг. Авторы исследования напоминают: ранее уже было доказано, что ожирение негативно влияет на работу обонятельной системы, а теперь выяснилось, что нарушается и передача сигналов к участкам мозга, которые отвечают за контроль аппетита.

Значение открытия для людей

Ученые подчеркивают, что подобная группа нейронов существует и у человека. Некоторые работы уже показали: определенные запахи перед едой могут снижать чувство голода у здоровых людей, но у тех, кто имеет избыточный вес, этот эффект проявляется значительно слабее.

Возможно, именно этим объясняется, почему запах готовой еды уменьшает аппетит. Открытие немецких ученых обещает совершенно новые подходы к профилактике и лечению переедания.