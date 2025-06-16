Нашли простой способ уменьшить чувство голода
- Немецкие ученые обнаружили, что запах еды может временно приглушить чувство голода из-за активации нейронов в мозге.
- Исследования показали, что у людей с избыточным весом этот эффект менее выражен, что может быть связано с нарушением передачи сигналов в мозг, которые контролируют аппетит.
- Открытие может повлиять на новые подходы к профилактике и лечению переедания.
Может ли обычный запах еды заставить нас съедать меньше? Немецкие ученые обнаружили уникальный механизм в мозге, который благодаря ароматам способен временно приглушить чувство голода.
Исследователи из Института исследования метаболизма имени Макса Планка (Германия) сделали важное открытие: существует прямая связь между обонянием и участком мозга, который способен подавлять чувство голода, пишет 24 Канал.
Также на тему Как избежать деменции: нашли причину, которая ответственна за половину случаев
Оказалось, что особая группа нейронов в медиальной перегородке мозга активируется, когда человек вдыхает аромат пищи – и это может стать ключом к пониманию причин переедания и ожирения.
Влияние запахов на ощущение сытости
С помощью современного сканирования мозга ученые выяснили: когда мышь вдыхает запах пищи, у нее активируется уникальная группа нервных клеток, что напрямую соединена с обонятельной луковицей – центром распознавания запахов. В результате мозг быстро получает сигнал о сытости, даже если еда еще не попала в желудок.
Однако такой "стартовый" эффект непродолжителен: стоит мыши начать есть, как активность этих нейронов резко снижается, и ощущение сытости исчезает. По словам первого автора работы Дженис Булк, этот механизм позволяет диким мышам быстро питаться и реже становиться добычей хищников.
Интересно, что у мышей с лишним весом описанная нейронная цепь не активируется при вдыхании запахов пищи. Они не чувствуют сытости и потребляют столько же, независимо от наличия запахов вокруг. Авторы исследования напоминают: ранее уже было доказано, что ожирение негативно влияет на работу обонятельной системы, а теперь выяснилось, что нарушается и передача сигналов к участкам мозга, которые отвечают за контроль аппетита.
Значение открытия для людей
Ученые подчеркивают, что подобная группа нейронов существует и у человека. Некоторые работы уже показали: определенные запахи перед едой могут снижать чувство голода у здоровых людей, но у тех, кто имеет избыточный вес, этот эффект проявляется значительно слабее.
Возможно, именно этим объясняется, почему запах готовой еды уменьшает аппетит. Открытие немецких ученых обещает совершенно новые подходы к профилактике и лечению переедания.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.