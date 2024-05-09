Гнев может сильно навредить вашему здоровью: результаты исследования

Ученые из Нью-Йорка обнаружили, что чувство гнева может негативно влиять на кровеносные сосуды, увеличивая риск сердечных заболеваний в долгосрочной перспективе.

Переживание негативных эмоций, в том числе гнева, грусти и беспокойства – это нормальная часть человеческого опыта. Однако до недавнего времени не было научных данных о том, как эти эмоции могут влиять на здоровье людей.

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Новое исследование человеческих эмоций

Специалисты из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета решили исправить этот пробел в знаниях. В ходе исследования было провели четыре эксперимента с участием 280 здоровых жителей Нью-Йорка в возрасте до 74 лет. У всех участников не было в анамнезе сердечных заболеваний или основных факторов риска, таких как гипертония, высокий уровень холестерина или диабета.

Все добровольцы были разделены на четыре группы. Первой группе было предложено вспомнить ситуацию, вызвавшую у них гнев; вторая группа думала о моменте, вызвавшем тревогу; третьей группе предложили прочитать текст, вызывающий грусть; четвертой группе, которая является контрольной, нужно было просто сосчитать до 100 в течение 8 минут.

Гнев вредит сердечно-сосудистой системе

Исследователи внимательно отслеживали работу сосудов участников на протяжении всего времени. Казалось, что расширение здоровых кровеносных сосудов замедляется, когда люди испытывают гнев. Этот эффект сохранялся до 40 минут после окончания гневной реакции. В то же время у участников из второй и третьей групп показатели почти не отличались от контрольной группы.

Проявления гнева со временем могут привести к непоправимым последствиям для здоровья кровеносных сосудов и, в конце концов, увеличивают риск сердечных заболеваний,

– отметил Дайчи Шимбо, ведущий автор исследования.

Ученые также отметили, что сужение сосудов препятствует нормальному обращению крови и может привести к опасному накоплению жира на стенках артерий, известное как атеросклероз, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

Оказалось, что не все негативные эмоции равноценно влияют на наше здоровье. Однако до сих пор не известно, почему именно гнев вызывает такой эффект и какие биологические механизмы этому способствуют. Поэтому такие исследования будут направлены на поиск ответов на эти вопросы.