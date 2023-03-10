Эпидемия ожирения: к 2035 году большинство людей в мире будет иметь лишний вес

К 2035 году большая часть населения мира будет иметь избыточный вес или страдать от ожирения, если правительства не предпримут решительных мер по сдерживанию растущей эпидемии избыточного веса.

Человечество продолжает толстеть

Около 2,6 миллиарда человек во всем мире – 38% населения мира – уже имеют избыточный вес или ожирение. Но согласно нынешним тенденциям за 12 лет ожидается, что количество людей возрастет до более чем 4 миллиардов (51%).

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Без широкого применения таких тактик, как налоги и ограничения на рекламу нездоровой пищи, количество людей с клиническим ожирением вырастет с каждого седьмого до каждого четвертого до 2035 года. Если это произойдет, около 2 миллиардов человек во всем мире будут жить с ожирением.

Люди с индексом массы тела (ИМТ) 25 считаются имеющими избыточный вес, тогда как люди, чей ИМТ составляет 30 – имеют ожирение. Исследования показывают, что оно повышает риск рака, диабета, сердечных и других заболеваний.

Больше всего страдают дети

Ожирение среди детей и молодежи увеличивается быстрее, чем среди взрослых. Ожидается, что к 2035 году он будет по крайней мере вдвое выше, чем в 2020 году. Он вырастет на 100% среди юношей до 18 лет, и на 125% среди девушек того же возраста, это 383 миллионов детей.

Девять из 10 стран, где ожидается наибольший рост веса населения в ближайшие годы, являются странами с низким или средним уровнем дохода в Африке и Азии.

Распространение ожирения по всему миру эксперты связывают с популярностью нездоровой пищи, чрезвычайной климатической ситуацией, коронавирусными ограничениями и химическим загрязнением.