Сколько людей в мире бесплодны: новые данные ВОЗ

Около 17,5% взрослого населения планеты Земля, составляющего практически каждое шестое лицо, испытывают проблемы со способностью к размножению. Эта проблема распространена как в богатых, так и в бедных странах и не зависит от уровня экономического развития.

Согласно отчету ВОЗ, около 17,8% населения стран с высоким уровнем дохода и 16,5% населения стран с низким и средним уровнем дохода страдают бесплодием.

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Проблема лечения бесплодия

Однако, несмотря на то, что это широко распространенная проблема, профилактика, диагностика и лечение бесплодия, включая вспомогательные репродуктивные технологии, часто недоступны из-за высокой стоимости, социальной стигматизации и ограниченной доступности.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус указал, что нужно расширять доступ к помощи от бесплодия и обеспечивать, чтобы этот вопрос получил больше внимания в исследованиях и политике в области здравоохранения.

Сейчас в большинстве стран лечение бесплодия оплачивают сами пациенты, и высокие затраты могут стать препятствием для получения доступа к лечению или бедности.

ВОЗ определяет бесплодие как заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое неудачей беременности после 12 или более месяцев регулярного незащищенного полового акта.

Причины бесплодия

Проблемы могут быть как у мужчин, так и у женщин. Или у обоих партнеров сразу. В четверти случаев причину бесплодия так и не удается определить. Наиболее частыми причинами бесплодия являются: