Хлеб и депрессия: какую неожиданную связь обнаружили ученые
- Исследования показывают, что глютен может быть связан с психическими расстройствами, такими как депрессия и шизофрения, через иммунный ответ на белок глиадин.
- У пациентов с психическими диагнозами, которые исключили глютен из диеты, замечено уменьшение симптомов, однако глютен безопасен для людей без чувствительности к нему.
Хлеб, макароны, хлопья и выпечка – все эти продукты содержат глютен – белок, который считают раздражителем пищеварительной системы. В этом контексте ученые все чаще замечают еще один неочевидный негативный эффект глютена на человеческий организм.
Дело в том, что глютен может быть связан не только с болью в животе, но и с психическими расстройствами - от депрессии до шизофрении, говорится в одном из последних исследований, передает 24 Канал.
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Почему заподозрили связь?
Дианна Л. Келли, профессор психиатрии Университета Мэриленда отметила, что сначала она сомневалась в таком влиянии диеты на психику, и исторические факты, в частности, уменьшение психических заболеваний в Европе во время Второй мировой, когда не хватало пшеницы – заставили ее пересмотреть представления.
Более того, эта гипотеза соответствует исследованиям, которые обнаружили снижение проявлений шизофрении у людей на безглютеновой диете.
Келли провела ряд собственных исследований и обнаружила, что у многих пациентов с психиатрическими диагнозами в частности, шизофренией – повышенный уровень антител к глютену. Это означает, что их иммунная система агрессивно реагирует на белок глиадин – один из основных компонентов глютена.
Как глютен влияет на организм?
У уязвимых людей глютен может вызывать воспаление, нарушение кишечного барьера и даже проникновение фрагментов белка в мозг. Иммунный ответ может атаковать не только кишечник, но и нейроны.
Это сопровождается "затуманиванием сознания", тревогой, изменениями настроения, а иногда – даже судорогами или галлюцинациями.
Это важно! В ходе наблюдений пациенты с депрессией, СДВГ или шизофренией замечали, что после исключения глютена, их симптомы ослабевали.
У 30% пациентов с шизофренией ученые обнаружили антитела к глиадину. Это может быть сигналом о тесной связи между иммунным ответом и функционированием мозга,
– говорится в выводах исследования.
Нужно ли избегать глютена всем
Нет. Если нет целиакии или нецелиакийной чувствительности – глютен безвреден. Но если в семье есть случаи психических или аутоиммунных болезней, стоит проконсультироваться с врачом и попробовать диету на 2 – 3 недели. У некоторых людей уже за этот период улучшается настроение, концентрация и общее самочувствие.
Важно! Продукты с глютеном содержат и важные витамины, как вот фолиевую кислоту. Поэтому любые изменения в рационе лучше делать под наблюдением специалиста.
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