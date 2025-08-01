Хлеб, макароны, хлопья и выпечка – все эти продукты содержат глютен – белок, который считают раздражителем пищеварительной системы. В этом контексте ученые все чаще замечают еще один неочевидный негативный эффект глютена на человеческий организм.

Дело в том, что глютен может быть связан не только с болью в животе, но и с психическими расстройствами - от депрессии до шизофрении, говорится в одном из последних исследований, передает 24 Канал.

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Почему заподозрили связь?

Дианна Л. Келли, профессор психиатрии Университета Мэриленда отметила, что сначала она сомневалась в таком влиянии диеты на психику, и исторические факты, в частности, уменьшение психических заболеваний в Европе во время Второй мировой, когда не хватало пшеницы – заставили ее пересмотреть представления.

Более того, эта гипотеза соответствует исследованиям, которые обнаружили снижение проявлений шизофрении у людей на безглютеновой диете.

Келли провела ряд собственных исследований и обнаружила, что у многих пациентов с психиатрическими диагнозами в частности, шизофренией – повышенный уровень антител к глютену. Это означает, что их иммунная система агрессивно реагирует на белок глиадин – один из основных компонентов глютена.

Как глютен влияет на организм?

У уязвимых людей глютен может вызывать воспаление, нарушение кишечного барьера и даже проникновение фрагментов белка в мозг. Иммунный ответ может атаковать не только кишечник, но и нейроны.

Это сопровождается "затуманиванием сознания", тревогой, изменениями настроения, а иногда – даже судорогами или галлюцинациями.

Это важно! В ходе наблюдений пациенты с депрессией, СДВГ или шизофренией замечали, что после исключения глютена, их симптомы ослабевали.

У 30% пациентов с шизофренией ученые обнаружили антитела к глиадину. Это может быть сигналом о тесной связи между иммунным ответом и функционированием мозга,

– говорится в выводах исследования.

Нужно ли избегать глютена всем Нет. Если нет целиакии или нецелиакийной чувствительности – глютен безвреден. Но если в семье есть случаи психических или аутоиммунных болезней, стоит проконсультироваться с врачом и попробовать диету на 2 – 3 недели. У некоторых людей уже за этот период улучшается настроение, концентрация и общее самочувствие.

Важно! Продукты с глютеном содержат и важные витамины, как вот фолиевую кислоту. Поэтому любые изменения в рационе лучше делать под наблюдением специалиста.