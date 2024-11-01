Пациенту оставался год: ученые впервые испытали новую терапию неизлечимой опухоли мозга

Ученые испытали экспериментальное лечение "агрессивной" опухоли головного мозга. Пациенту после установления диагноза пророчили около года.

Этим пациентом является 62-летний инженер Пол Риди, у которого в декабре 2023 года диагностировали глиобластому. Этот рак убивает большинство пациентов в течение 18 месяцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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После установления диагноза врачи пытались удалить как можно большую часть опухоли. Затем мужчина прошел курс лучевой терапии и химиотерапии. Однако это не помогло, поскольку в июле опухоль снова начала расти.

Поэтому Полу предложили принять участие в исследовании CITADEL-123, и он ухватился за эту возможность.

Как прошло исследование

Экспериментальное лечение провели в Университетском колледже Лондонских больниц NHS Foundation Trust (UCLH). Прежде чем начать, врачи попросили хирургов удалить как можно большую часть опухоли. После этого под кожу головы пациента имплантировали крошечное устройство под названием резервуар Ommaya.

Раз в неделю в течение 6 недель врачи вводили в опухоль низкие уровни радиоактивности. Этот процесс был направлен именно на уничтожение раковых клеток – здоровые ткани оставались неповрежденными.

В итоге последнее сканирование мозга показало, что опухоль Рида уменьшилась в размере на 50%.

Мы только что просмотрели результаты сканирования, и оно в конце лечения показало уменьшение опухоли, что является действительно потрясающим результатом для человека с такой агрессивной опухолью,

– сказал доктор Пол Малхолланд, медицинский онколог-консультант UCLH и главный автор исследования.

Сам Пол Рид очень счастлив такому результату. Поскольку перед началом лечения вероятность его выживания составляла где-то год или меньше.

Будет замечательно, если это лечение поможет мне, а если нет, то ничего страшного... Возможно, оно принесет пользу кому-то другому в будущем,

– сказал он.

Пациент также рассказал, что единственный побочным эффектом во время эксперимента была "немного большая усталость".

Медицинская команда уже начала лечение второго пациента по этой же процедуре. Всего к первой фазе испытаний планируют привлечь 40 пациентов.