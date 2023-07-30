Как работает гипноз и насколько он безопасен

Терапевтический гипноз, или гипнотерапия – методика, при которой специалист помогает человеку достичь полного расслабления и концентрации. Такое состояние позволяет сознанию открыться и стать гибким для внушения.

Может показаться, что человек под гипнозом становится послушной марионеткой, но это не так. Она по-прежнему полностью контролирует происходящее, помнит сеанс и может в любой момент его остановить.

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Как происходит гипноз

Перед началом сеанса гипноза специалист определяет цель смысла: гипнотерапевт должен знать, какого результата ждет человек. Затем специалист расскажет, как будет выглядеть сам процесс. Существует несколько подходов:

Четырехступенчатая индукция. Сначала человек закрывает глаза, затем воображает, что веки тяжелые. После этого пытается открыть их, но концентрируется на том, что ничего не получится. И последний шаг – расслабляет глаза, а затем все тело.

Фиксация взора. Человек полностью концентрируется на каком-то предмете и удерживает внимание, пока веки не станут тяжелыми и не начнут опускаться.

Техника опускания руки. Человек поднимает руку и держит ее параллельно полу, полностью концентрируясь на одном пальце. Процесс продолжается, пока рука не станет тяжелой и не начнет опускаться. Затем вес распространяется на все тело, глаза закрываются и начинается сеанс гипноза.

Образы. Основой техники становится воображение. Человек представляет умиротворяющие образы и постепенно начинает в них погружаться.

При любом виде сеанса специалист будет говорить с вами спокойным тоном, будет описывать ваши чувства, ощущения и образы, которые нужно представлять. Такой подход помогает сконцентрироваться и расслабиться.

Когда разум открывается для внушения, специалист начинает формировать положительные образы и установки, иногда рисуя картину победы или успешно достигнутую цель. В конце сеанса человек может самостоятельно выйти из гипноза или специалист мягко и постепенно поможет вернуться в обычное состояние.

Успех всегда зависит от двух важнейших факторов. Первый – это индивидуальная склонность человека к внушению. Некоторые люди тяжело поддаются гипнозу. И второй фактор – это доверие к специалисту. Человек не сможет полностью расслабиться, если не почувствует себя в безопасности.

Когда применяют гипноз

Относительно борьбы с тревожностью гипнотерапию считают действенным методом. Она часто применяется совместно с когнитивно-поведенческой терапией (КПТ). Во время КПТ психолог или психотерапевт с помощью бесед помогает справиться с рядом эмоциональных и психологических проблем. Гипнотерапия поможет повысить эффект от встреч и ускорить результат.

Ученые также разработали систему гипнотерапии для лечения или облегчения симптомов при синдроме раздраженного кишечника (СРК). Курс гипнотерапии прошли 1000 добровольцев от 17 до 91 года. Результат оказался успешным в 76% случаев. Кроме симптомов СРК и болевых ощущений, гипнотерапия помогла некоторым добровольцам справиться с тревожностью и депрессией.

Одно небольшое исследование показало, что гипноз может заменить общую анестезию детей во время поверхностной операции. В эксперименте участвовало 60 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Одной группе детей производили наркоз, а другой применяли гипноз.

Гипноз оказался успешным во всех случаях, кроме одного. Отмечается, что детей из группы гипноза скорее выписали из больницы. Однако участники обеих групп описывали силу болевых ощущений одинаково.

Насколько безопасен гипноз

Несмотря на то, что терапевтический гипноз принято считать безопасным, у него могут быть побочные реакции:

головокружение или головная боль;

тошнота;

повышенная тревожность;

сонливость;

проблемы со сном.

Потому любой сеанс гипнотерапии должен проводить специалист.

Если вы решили попробовать гипнотерапию, сначала проконсультируйтесь со своим врачом. Будьте готовы к тому, что вам не подойдет гипноз. И помните, гипнотерапия ㅡ это только дополнительный способ лечения.