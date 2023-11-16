Вспышка гепатита А в Винницкой области: удалось ли установить источник

В Винницкой области осенью 2023 года произошла вспышка гепатита А. На территории области даже ввели чрезвычайную ситуацию. В Минздраве ответили, удалось ли установить источник болезни.

Виктор Ляшко – глава Минздрава – подчеркнул, что источник пока не установили. Больше всего склоняются, что источник гепатита А – в водопроводной сети.

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По словам Ляшко, в Винницкой области работало много бригад. Кроме того, туда приезжал главный санитарный врач Украины. В то же время установить источник вспышки – до сих пор не удалось.

Вопрос в том, что четко не установлен источник, откуда началась вспышка. Проводились разные варианты, и больше всего мы думаем именно на водопроводную сеть,

– подчеркнул Ляшко.

Однако пока не исключают и других путей заражения. В частности, речь идет о пищевом пути. Теперь целью является выйти на нулевого пациента. Тогда в Минздраве поймут, откуда началась вспышка, а также – как ее остановить. Ляшко подчеркнул, что это – непременно произойдет. В то же время назвать хоть приблизительные временные пределы пока невозможно.

Всего с начала года в Украине зарегистрировали более 300 зараженных гепатитом А. Это больше, чем на протяжении всего 2022 года.