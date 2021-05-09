За словами президента Франції Макрона, це має допомогти подолати кризу. Однак інші вакцини є ефективнішими проти нових штамів коронавірусу.

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Ми маємо продовжувати вакцинувати AstraZeneca. Ми щеплюємо цією вакциною у Франції та Європі. Ми маємо продовжувати це робити, бо це допоможе нам подолати кризу. Але щоб відповісти на нові штами, ми бачимо, що інші вакцини сьогодні ефективніші,

– наголосив Макрон.

Зверніть увагу! Експерт з інфекційних захворювань, професор Саулюс Чаплінскас розповів, що наразі найсильніші побоювання викликають 3 штами коронавірусу: "бразильський", "південноафриканський" та "британський".

Макрон раніше також звернувся до США з проханням скасувати обмеження на експорт вакцин та компонентів для їх виробництва.

Політик наголосив, що світові необхідно нарощувати виробництво препаратів, які рятують від коронавірусу. За словами Макрона, це стане "ключовим чинником для досягнення пришвидшення виробництва вакцин для всіх країн із низькими та середніми доходами".