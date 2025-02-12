Нашли простой и эффективный метод профилактики курения у детей

В масштабном исследовании установлено, что физическая активность в раннем возрасте помогает уменьшить количество курящих подростков на 60%. Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что дети, которые регулярно занимаются физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, реже начинают курить в подростковом возрасте.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Behaviour Research and Therapy, передает 24 Канал. Это исследование стало крупнейшим и самым длительным, охватив 2503 детей в возрасте от 11 до 24 лет.

Также на тему 7 тревожных признаков, которые указывают на дефицит белка

Спорт заставляет детей не начинать курить

Согласно полученным данным, среди детей, которые активно занимаются спортом, до 13 лет курение начинают лишь 6 из 1000. Для сравнения: среди всех детей этого возраста курят 15 из 1000. Это подтверждает, что физическая активность может уменьшить количество курящих подростков на 60%.

Также было установлено, что подростки, которые не начали курить в возрасте 13 – 15 лет, в среднем уделяли физическим нагрузкам на 15 минут в день больше до 24 лет, чем их сверстники, которые начали курить. Однако, со временем защитный эффект стал менее выраженным: занятия спортом в течение детства и юности препятствовали курению у 8 из 1000 человек, тогда как в общем образце до 24 лет курили 266 из 1000.

Другие факторы образа жизни

Примечательно, что сидячий образ жизни в детстве не был связан с повышенным риском начала курения. Кроме того, в рамках исследования были изучены и другие показатели здоровья, такие как уровень холестерина, глюкозы, инсулина, артериального давления и пульса.

Несмотря на то, что физическая активность может быть эффективным средством предотвращения курения, ее влияние уменьшается с возрастом. Это справедливо и для электронных сигарет, ведь они также содержат никотин,

– рассказал доктор Эндрю Агбадже, специалист в области клинической эпидемиологии и здоровья детей

Исследование подчеркивает важность раннего привлечения детей к активной физической деятельности как действенного способа профилактики курения и связанных с этим рисков для здоровья.