В США одобрили капли, которые улучшают зрение без очков
- Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило капли VIZZ для улучшения зрения, которые действуют до 10 часов и не влияют на фокусировку вдаль.
- Препарат VIZZ подтвержден в трех клинических исследованиях, не вызывает серьезных побочных эффектов, и планируется к продаже в США в этом году.
- Капли VIZZ улучшают зрение вблизи, используя эффект "игольного ушка", и являются альтернативой традиционным средствам коррекции зрения.
- Научные публикации с результатами исследований препарата еще не появились, и неизвестно, будет ли регистрация за пределами США.
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) предоставило разрешение на использование новых офтальмологических капель VIZZ на основе ацеклидина. Препарат предназначен для борьбы с пресбиопией у взрослых и обеспечивает эффект, который длится до 10 часов после однократного применения.
Главная особенность VIZZ – мягкое сужение зрачка по принципу фотокамеры: диафрагма закрывается, и изображение становится более четким, пишет 24 Канал со ссылкой на LENZ.
Как действуют капли для улучшения зрения?
Такой "эффект ушка иглы" существенно улучшает зрение вблизи и позволяет читать без очков, не влияя при этом на фокусировку вдаль. В компании подчеркивают, что по сравнению с предыдущими средствами, VIZZ почти не влияет на глазные мышцы и не вызывает затуманивания дальнего зрения.
Ожидается, что новый препарат поступит в продажу в США уже в этом году. По словам производителя, эффективность и безопасность VIZZ подтверждена в ходе трех крупных клинических исследований второй фазы, проведенных по самым высоким стандартам – с двойным слепым контролем и с участием нескольких сотен добровольцев.
В то же время научные публикации с подробными результатами еще не появились в рецензируемых журналах, но ожидаются в ближайшее время. По предварительной информации, препарат хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных эффектов.
Появление VIZZ открывает путь к более современной и удобной альтернативе традиционным средствам коррекции зрения. В то же время остается неясным, планируется ли регистрация этих капель за пределами США, поскольку компания пока не объявила о соответствующих намерениях.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.