Главная особенность VIZZ – мягкое сужение зрачка по принципу фотокамеры: диафрагма закрывается, и изображение становится более четким, пишет 24 Канал со ссылкой на LENZ.

Как действуют капли для улучшения зрения?

Такой "эффект ушка иглы" существенно улучшает зрение вблизи и позволяет читать без очков, не влияя при этом на фокусировку вдаль. В компании подчеркивают, что по сравнению с предыдущими средствами, VIZZ почти не влияет на глазные мышцы и не вызывает затуманивания дальнего зрения.

Ожидается, что новый препарат поступит в продажу в США уже в этом году. По словам производителя, эффективность и безопасность VIZZ подтверждена в ходе трех крупных клинических исследований второй фазы, проведенных по самым высоким стандартам – с двойным слепым контролем и с участием нескольких сотен добровольцев.

Пресбиопия – что это? Это распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый человек после 45 лет. С возрастом хрусталик теряет эластичность, из-за чего сложнее видеть мелкий шрифт или работать с маленькими предметами – обычно это требует ношения очков или контактных линз.

В то же время научные публикации с подробными результатами еще не появились в рецензируемых журналах, но ожидаются в ближайшее время. По предварительной информации, препарат хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных эффектов.

Появление VIZZ открывает путь к более современной и удобной альтернативе традиционным средствам коррекции зрения. В то же время остается неясным, планируется ли регистрация этих капель за пределами США, поскольку компания пока не объявила о соответствующих намерениях.