Сколько нужно делать шагов ежедневно, чтобы уменьшить риск рака

Недостаток физической активности повышает вероятность развития многих серьезных заболеваний, включая онкологические. Однако есть и хорошая новость: даже такая простая привычка, как регулярные прогулки, может значительно снизить эти риски.

К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, которые опубликовали свои результаты в журнале British Journal of Sports Medicine, сообщает 24 Канал.

Также на тему Нашли сочетание факторов, которые втрое повышают риск рака груди

Новое исследование влияния физической активности

В исследовании приняли участие более 85 тысяч жителей Великобритании, которых в течение шести лет вылечивали с помощью трекеров активности.

Во время анализа ученые установили четкую зависимость: чем больше человек делает шагов ежедневно, тем ниже вероятность развития рака – и это не зависит от скорости ходьбы.

Ходьба уменьшает риск рака

Положительный эффект заметен уже при примерно 5 тысячах шагов в день, а при достижении 7 тысяч риск развития рака снижается на 11%. При 9 тысячах шагов снижение составляет уже 16%. В то же время дальнейшее увеличение количества шагов сверх этого предела уже не приносит дополнительной пользы.

Также было отмечено, что важнее именно общее количество шагов, а не интенсивность ходьбы. Кроме того, любая замена времени, проведенного сидя, на активные движения также способствует снижению онкологических рисков.

В исследовании учитывали риск развития 13 различных видов рака, и наибольший положительный эффект прогулки давали по опухолям желудка, мочевого пузыря, печени, эндометрия, легких, а также области головы и шеи.

Хотя механизмы влияния физической активности на формирование рака еще требуют дальнейшего изучения, современные рекомендации однозначны: меньше времени проводить в малоподвижном состоянии и больше двигаться – одна из ключевых стратегий профилактики онкологических заболеваний.