Украина ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе EU4Health: почему это важно
Источник:Верховная Рада
Украина ратифицировала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе EU4Health. Этот шаг улучшит уровень оказания медицинской помощи всем украинцам и усилит нашу медицинскую систему.
Участие в программе EU4Health ратифицировали в ходе пленарного заседания парламента 12 января. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
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Что даст Украине участие в программе
В рамках программы Украина сможет получить финансирование на медицину, в частности, на профилактику рака, заболеваний сердца и других неинфекционных болезней.
Ратифицировали Соглашение между Украиной и ЕС об участии Украины в программе EU4Health. Открыли Украине доступ к финансированию ЕС в области здравоохранения, позволили привлекать дополнительные средства на профилактику сердечно-сосудистых, онкологических и других неинфекционных заболеваний,
– сказал Стефанчук.
Соглашение об участии Украины в программе Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес и глава Минздрава Виктор Ляшко подписали во Львове еще в июле 2022 года. Однако юридическую силу документ приобрел с момента его ратификации, то есть 12 января 2023 года.
Со вступлением в силу соглашения об участии украинские органы здравоохранения и широкое медицинское сообщество смогут в полной мере воспользоваться финансированием в рамках программы EU4Health на равных условиях со своими коллегами из стран-членов ЕС, Норвегии и Исландии.
Что следует знать о программе EU4Health
- Европейская инициатива EU4Health началась в ответ на пандемию COVID-19, чтобы улучшить готовность системы здравоохранения к любым событиям и расширить доступ к необходимым лекарствам всем, кому это нужно.
- Теперь система здравоохранения Украины обязана более эффективно использовать свои ресурсы и улучшить их возобновляемость.
- Также аптеки должны расширить ассортимент и увеличить количество лекарственных средств и медицинских изделий, а еще сделать их цену доступнее.
- В целом программа EU4Health охватывает четыре направления: профилактику заболеваний, готовность к кризисам, системы здравоохранения и цифровые технологии, уделяя особое внимание онкологическим заболеваниям.