За весь период пандемии COVID-19 в Харьковской области зафиксировано почти 38 тысяч случаев заболеваний. То есть за последние недели регион в рейтинге обогнал даже Львовщину и Буковину.

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух отметил, что ситуация с коронавирусом в области остается неизменной. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Загруженные больницы

По его словам, все больницы примерно одинаково загружены. Наиболее критичны те места, которые оборудованы кислородом.

Серьезная проблема с кислородом, в мире это сейчас очень актуальный продукт,

– отметил Пастух.

Он добавил, что выделили несколько новых медицинских учреждений, обеспечивающих кислородом. Уже через несколько дней они будут готовы принимать пациентов.

Все не так страшно

Замглавы отметил, что статистика по заболеваниям COVID-19 не такая страшная, как выглядит. Лабораторный центр Харькова за предыдущие недели имел возможность ежедневно обрабатывать тесты, которые ему доставляли. Но, вследствие того, что произошло их накопление, уже на прошлой неделе насчитали примерно 8 – 9 тысяч проб.

"Из-за того, что правительство разрешило лабораторному центру заключать договоры с частными лабораториями, мы смогли эти исследования передать в 11 лабораторий Харькова. Это позволило нам за несколько дней исследовать все пробы, которые ранее доставили", – сказал эксперт.

Важно! С понедельника, 2 ноября 2020 года, в Украине начали действовать новые карантинные зоны. В красную зону попали Ивано-Франковск, Николаев, Харьков и еще ряд регионов.