Наличие вируса SARS-CoV-2 проверили в украинских водоемах – инфекции не выявили в 30 образцах. Исследовали как питьевую воду, так и стоки.

В июле-августе специалисты отобрали 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе – в столице. Об этом сообщили в Киевводоканале.

Читайте также В Киевской области могут усилить карантин

Кто проводил исследования

Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория Diagen, расположенная в Киеве.

SARS-COV-19 не обнаружено на в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах,

– говорится в сообщении водоканала.

Впрочем, если учесть ухудшение эпидситуации в стране, то актуальным является повторное исследование.

Может ли быть коронавирус в воде

ВОЗ отмечала, что коронавирус в воде не живет и подвергается окислению, а дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы.

Кроме того, на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы, с очисткой сточных вод или без них.