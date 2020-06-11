По словам экс-министра развития экономики Милованова, если в Украине не вернут жесткий карантин, то к концу года от коронавируса в стране умрут 7500 человек. Он также считает, что карантин не нужно возвращать даже в том случае, если летальность будет больше.

По оценкам Киевской Школы Экономики, до конца года в Украине умрут от 2000 до 7000 пациентов с коронавирусом, рассказал Тимофей Милованов на своей странице в фейсбуке.

К теме Минздрав хочет усилить карантин из-за роста количества больных COVID-19

По словам бывшего министра развития экономики, пандемия продолжает развиваться и никакого пика или плато заболеваний в Украине не было. Сейчас наша страна находится в желтом сценарии с умеренной сезонностью.

Милованов сообщил, что если жесткий карантин вернется, то от коронавируса до конца года погибнет 2000 человек, а если не вернется – то этот же показатель возрастет до 7500.

Я считаю, что карантин не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей. Потому что от остановки и спада экономики пострадает и погибнет также много людей. А в экономическом измерении потери будут значительно больше, чем преимущества от карантина,

– заявил Милованов.

Экс-министр добавил, что 7500 смертей это значительно меньше, чем 120-140 тысяч, которые могли бы случиться без карантина по черному сценарию. Но оценки Киевской Школы Экономики по развитию черного сценария показывают, что экономические потери в таком случае "примерно равны экономической стоимости и оценке спасенных человеческих жизней". Эта сумма составляет примерно 54 миллиарда долларов.

Но поскольку в реальности заболеваемость в Украине значительно ниже, Милованов считает, что возвращение жесткого карантина является неоправданным мероприятием.

Сейчас мы в более мягком сценарии – желтом – с умеренной сезонностью. Поэтому, карантин становится неоправданным. Надеюсь у политиков хватит мужества и воли не возвращать карантин,

– сказал он.



Ослабление карантина с 10 июня / Инфографика 24 канала