Джетлаг: что это, почему возникает и как побороть

Джетлаг или синдром смены часовых поясов часто развивается у людей после авиаперелетов. Он связан с нарушением циркадных ритмов при быстром изменении часовых поясов.

Почему возникает джитлаг

Симптомы синдрома смены часовых поясов развиваются прежде всего потому, что циркадные ритмы человека (привычный режим сна и бодрствования, "внутренние часы") не соотносятся с фактическим временем в месте, в которое он прилетел. Например, когда в Новой Зеландии 12 ночи, в Киеве 3 часа дня. Не всякий человек может легко столь радикально перестроить режим.

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Еще одна возможная причина некоторых симптомов джетлага – факторы, действующие на нас в самолете. К ним относятся изменение давления и сухой воздух (оно может провоцировать обезвоживание). Это действие не связано с часовыми поясами.

К факторам риска синдрома смены часовых поясов относят полеты в восточном направлении, частые перелеты, пожилой возраст, употребление алкоголя, плохой сон к вылету, стресс. Вероятность джетлага возрастает с увеличением количества пересеченных часовых поясов.

Как проявляется дшитлаг

К основным симптомам относятся:

сложности с засыпанием ночью и с пробуждением – утром;

усталость и истощение;

трудно сосредоточиться в течение дня;

плохое качество сна;

снижение памяти и концентрации.

Кроме того, могут наблюдаться эмоциональная нестабильность, физическая слабость, общее недомогание, снижение аппетита, тошнота,

Как побороть джитлаг

Избежать расстройства циркадных ритмов или облегчить его проявления помогут следующие советы:

Если путешествие связано с важным мероприятием, будет полезно прилететь минимум на несколько дней раньше, чтобы организм успел приспособиться к новому времени.

Во время полета нужно как можно больше отдыхать. Пытайтесь поспать, если в месте вашего назначения в это время ночь.

В дороге пейте достаточно жидкости, лучше воды. Это поможет избежать обезвоживания во время полета.

На новом месте живите по новому расписанию. Прежде всего, это касается сна и приема пищи. Желательно установить будильник, чтобы не проспать утром.

В новом часовом поясе днем желательно как можно больше находиться на солнце.

В течение дня можно подбадривать себя кофеином и упражнениями.

Если с сонным состоянием днем трудно бороться, можно позволить себе задремать несколько раз в день на 15 – 20 минут. Это может улучшить состояние и не повлиять на предстоящий ночной сон.

Лекарств против синдрома смены часовых поясов нет. Американские Центры по контролю и профилактике болезней рекомендуют за несколько дней до путешествия попробовать начать приспосабливать свои циркадные ритмы к вашему пункту назначения. В случае планирования полета на запад, можно попытаться ложиться на 1 – 2 часа позже обычного на восток – на 1 – 2 часа раньше.