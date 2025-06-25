Грибок-убийца археологов из древних гробниц стал лекарством против рака

Микроорганизм, который веками наводил ужас на археологов и исследователей древних гробниц, неожиданно стал союзником медицины в борьбе с раком крови. Исследователи из Университета Пенсильвании совершили настоящий прорыв: им удалось превратить смертельные токсины грибка Aspergillus flavus в инновационное противораковое средство.

Этот грибок с желтыми спорами получил печальную славу после ряда трагических случаев. Именно его подозревали в загадочных смертях египтологов, которые изучали гробницу Тутанхамона в 1920 годах, а несколько десятилетий спустя – в гибели большинства ученых, которые исследовали останки польского короля Казимира IV, пишет 24 Канал со ссылкой на Eureka Alert.

Также на тему В США одобрили уникальный препарат для профилактики ВИЧ: достаточно двух инъекций в год

Опасный грибок поможет лечить рак

И сегодня Aspergillus flavus – источник новой надежды. Специалисты выделили из грибка особые рибосомальные пептиды (RiPPs) с уникальной кольцевой структурой – именно благодаря им микроорганизм защищается от внешних угроз.

Анализ показал, что ключевую роль в этом процессе играет ген SLC46A3: он как будто открывает "ворота", позволяя пептидам проникать внутрь раковых клеток и разрушать их изнутри. Эти молекулы препятствуют образованию микротрубочек, тем самым блокируя деление злокачественных клеток.

В сочетании с липидами RiPPs оказались не менее эффективными, чем известные препараты против лейкоза – цитарабин и даунорубицин.

Перспективы применения

До сих пор ученые преимущественно изучали подобные пептиды у бактерий, а грибковые аналоги стали объектом исследований лишь недавно – что и обусловило уникальность открытия. Еще интереснее, что похожие гены найдены и у других грибков, открывая широкие перспективы для поиска новых лекарств.

Впереди – испытания на животных и, если результаты оправдают ожидания, дальнейшие клинические исследования. Вполне возможно, что уже вскоре на основе грибка из гробниц появятся действенные лекарства против рака крови, что смогут изменить представление об онкологии.