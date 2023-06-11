Доставили сердце по небу: впервые за время войны в Украине провели аэромедицинскую эвакуацию

В Украине впервые с начала полномасштабной войны вертолетом доставили сердце донора. Все, чтобы спасти жизнь подростку.

Историю о первой во время полномасштабной войны аэромедицинской эвакуации для донорского сердца рассказали в Минздраве. Отметили, что одна женщина смогла спасти жизнь четырем украинцам.

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Сердце для Максима

Максиму всего 15 лет. Парень родом из Врадиевки Николаевской области. В феврале он перенес COVID-19. После начались проблемы с сердцем.

"Медики диагностировали дилатационную кардиомиопатию. Болезнь – неизлечимая. Единственный выход – трансплантация", – отметили в министерстве.

Месяц Максим провел в реанимации. Его жизнь спасли родственники 40-летней женщины, которой в Винницкой областной клинической психоневрологической больнице диагностировали смерть мозга из-за разрыва аневризмы. Они дали согласие на изъятие органов.

В Минздраве отмечают, что это решение семьи позволило. Среди них и 15-летний Максим.

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Донорское сердце доставили вертолетом / Фото из фейсбука МОЗ

Для спасения в небо подняли вертолет

Информационная система обнаружила совместимость Максима с донором. Однако перед врачами встала проблема: донорское сердце "живет" всего несколько часов. За этот небольшой промежуток времени его следует транспортировать, подготовить к трансплантации и пересадить.

В период войны, когда небо "закрыто", медики проводят выездные трансплантации. Впрочем, состояние мальчика не давало возможности перевозить его. Поэтому приняли решение привлечь аэромедицинскую эвакуацию.

Ради спасения мальчика МВД подняло в небо вертолет, и через час донорский орган доставили из Винницы в Институт сердца в Киеве,

– рассказали в Минздраве.

Пока Максиму пересаживали сердце, еще в двух больницах также проводили трансплантации. В частности, в "Охматдете" пересадили почку 16-летнему Дмитрию Дуднику из Полтавщины, а в Институте хирургии и трансплантологии – печень 46-летней киевлянке и почку 22-летнему мужчине.

Светлая память донору и благодарность семье за решение, которое позволило медикам спасти за один день четырех человек. Все трансплантации прошли успешно. Состояние всех пациентов сейчас стабильное,

– подчеркнули в министерстве.